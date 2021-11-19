19 ноября 2021, 17:37
АвтоВАЗ разрешит покупателям Lada отказываться от обязательных допов (но не всем)
АвтоВАЗ пересмотрел условия продажи новых автомобилей Lada с обязательными пакетами допов, которые должны были вступить в силу с 1 декабря 2021 года. Некоторые клиенты теоретически смогут отказаться от навязанных аксессуаров.
Дарья Климова Фото: Лада.Онлайн
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Трудно сказать, кто больше выиграет от покупки этих оставшихся 20% машин – покупатель или все-таки дилер. Ведь за пакет аксессуаров АвтоВАЗ установил фиксированную цену, лишив дилеров возможности заработать на таких базовых вещах, как коврики или сетка радиатора. Ниже «Лада.Онлайн» свел в единую таблицу все пакеты допов, которыми с декабря будут оснащать модели Lada. Их цена варьируется от от 8 000 до 25 000 рублей в зависимости от модели.
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