3 сентября 2019, 13:58
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с вариатором
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Компания АвтоВАЗ обновила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Lada Vesta, добавив в документ «вариаторную» модификацию с 1,6-литровым мотором Renault H4M и бесступенчатой коробкой Jatco.
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Судя по опубликованному ОТТС, «Весты» получат связку мотор+коробка, идентичную Xray Cross. Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором Renault H4M (Nissan HR16), который выдает 113 сил и 152 Нм крутящего момента. Трансмиссия – японская коробка Jatco с клиноременной передачей и компактным гидротрансформатором. Диапазон передаточных отношений вариатора Vesta – такой же, как у моделей Renault: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1.
Информации о том, какие именно представители большого семейства Vesta получат «вариаторные» модификации, пока нет. Обновленное ОТТС вступает в силу с 16 сентября. По всей видимости, продажи новинки начнутся уже в нынешнем году.
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