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3 сентября 2019, 13:58

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с вариатором

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Компания АвтоВАЗ обновила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Lada Vesta, добавив в документ «вариаторную» модификацию с 1,6-литровым мотором Renault H4M и бесступенчатой коробкой Jatco.
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В салонах российских дилеров Lada стартовали официальные продажи новой модификации вседорожного хэтчбека Xray ...
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Первыми из всех моделей Lada новую бесступенчатую трансмиссию получили «вседорожные» Xray Cross. Продажи стартовали в конце июля. Прибавка к цене хэтчбека с вариатором составила 50 000 рублей по сравнению с «механикой». Неделю назад стало известно, что обычные «Иксреи» вариатор не получат. Следующим на очереди за бесступенчатой трансмиссией оказалось семейство Lada Vesta.

Судя по опубликованному ОТТС, «Весты» получат связку мотор+коробка, идентичную Xray Cross. Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором Renault H4M (Nissan HR16), который выдает 113 сил и 152 Нм крутящего момента. Трансмиссия – японская коробка Jatco с клиноременной передачей и компактным гидротрансформатором. Диапазон передаточных отношений вариатора Vesta – такой же, как у моделей Renault: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. 

Информации о том, какие именно представители большого семейства Vesta получат «вариаторные» модификации, пока нет. Обновленное ОТТС вступает в силу с 16 сентября. По всей видимости, продажи новинки начнутся уже в нынешнем году.


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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с вариатором
{{material_127022}}Первыми из всех моделей Lada новую бесступенчатую трансмиссию получили «вседорожные» Xray Cross. Продажи стартовали в конце июля. Прибавка к цене хэтчбека с вариатором составила 50 000 рублей по сравнению с «механикой». Неделю назад стало известно, что обычные «Иксреи» вариатор не получат. Следующим на очереди за бесступенчатой трансмиссией оказалось семейство Lada Vesta.Судя по опубликованному ОТТС, «Весты» получат связку мотор+коробка, идентичную Xray Cross. Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором Renault H4M (Nissan HR16), который выдает 113 сил и 152 Нм крутящего момента. Трансмиссия – японская коробка Jatco с клиноременной передачей и компактным гидротрансформатором. Диапазон передаточных отношений вариатора Vesta – такой же, как у моделей Renault: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Информации о том, какие именно представители большого семейства Vesta получат «вариаторные» модификации, пока нет. Обновленное ОТТС вступает в силу с 16 сентября. По всей видимости, продажи новинки начнутся уже в нынешнем году.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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