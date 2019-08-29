29 августа 2019, 11:35
АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла
- 141
- 0
Фото: Лада.Онлайн
Официальные дилеры Lada начали получать моторное масло в новых канистрах. Судя по артикулу АвтоВАЗ сменил поставщика, однако на ценах масла этот факт никак не отразился.
Ранее мы писали
По причине ужесточения экологических требований автопроизводители создают новые модели, которые работают ...Читать далее
В дилерские центры Lada поставляется полусинтетическое моторное масло. Его производят из смеси синтетических и минеральных базовых масел с использованием современного набора многофункциональных присадок. Масло всесезонное и подходит для всех актуальных бензиновых моторов Lada. Его можно применять также для двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в которых требуется масло, соответствующее стандарту SL для бензиновых или CF для дизельных агрегатов по классификации Американского нефтяного института API.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве