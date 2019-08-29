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29 августа 2019, 11:35

АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла

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Фото: Лада.Онлайн
Официальные дилеры Lada начали получать моторное масло в новых канистрах. Судя по артикулу АвтоВАЗ сменил поставщика, однако на ценах масла этот факт никак не отразился.
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По информации портала Лада.Онлайн, с середины августа официальные дилеры Lada получают моторное масло в новой таре и с новым артикулом. Если раньше канистры с моторным маслом Lada числились под артикулом 88888-R054001-00, то сейчас артикул изменился на 88888-L054001-00. Разница в одной букве: «L» вместо «R». Можно предположить, что АвтоВАЗ сменил поставщика и теперь масло для автомобилей Lada закупают у «Лукойла». Раньше его поставляла «Роснефть».

В дилерские центры Lada поставляется полусинтетическое моторное масло. Его производят из смеси синтетических и минеральных базовых масел с использованием современного набора многофункциональных присадок. Масло всесезонное и подходит для всех актуальных бензиновых моторов Lada. Его можно применять также для двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в которых требуется масло, соответствующее стандарту SL для бензиновых или CF для дизельных агрегатов по классификации Американского нефтяного института API.

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АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла
{{material_123577}}По информации портала Лада.Онлайн, с середины августа официальные дилеры Lada получают моторное масло в новой таре и с новым артикулом. Если раньше канистры с моторным маслом Lada числились под артикулом 88888-R054001-00, то сейчас артикул изменился на 88888-L054001-00. Разница в одной букве: «L» вместо «R». Можно предположить, что АвтоВАЗ сменил поставщика и теперь масло для автомобилей Lada закупают у «Лукойла». Раньше его поставляла «Роснефть».В дилерские центры Lada поставляется полусинтетическое моторное масло. Его производят из смеси синтетических и минеральных базовых масел с использованием современного набора многофункциональных присадок. Масло всесезонное и подходит для всех актуальных бензиновых моторов Lada. Его можно применять также для двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в которых требуется масло, соответствующее стандарту SL для бензиновых или CF для дизельных агрегатов по классификации Американского нефтяного института API.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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