АвтоВАЗ снова огорчил владельцев Lada: с 1 сентября выросли цены на запчасти

05.09.2023, 15:03

5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года

В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее