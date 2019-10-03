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3 октября 2019, 17:26

АвтоВАЗ сообщил о росте продаж

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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года. По итогам 9 месяцев рост составил 2,4%. Звание бестселлера удерживает Lada Granta.
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж

Фото взято из открытых источников

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Рост продаж Lada немного замедлился. В первую очередь, это связано с тем, что в сентябре прошлого года на рынок вышел нынешний бестселлер марки – рестайлинговое семейство Granta, а до этого покупатели не проявляли особого интереса к модели. Тем не менее, АвтоВАЗу удалось завершить сентябрь с минимальным «плюсом» - дилеры продали на 1,1% автомобилей больше, чем годом ранее – 31 516 единиц. Если рассматривать продажи с начала года, то за 9 месяцев они выросли на 2,4% до 265 200 автомобилей.

Лидирует семейство Lada Granta с 11 208 проданными автомобилями (+12,8%). На втором месте стабильно держится Lada Vesta (9 452 экз., +4,4%). Коммерческие автомобили Lada также показали положительную динамику. Дилеры реализовали 1 131 автомобиль (+13,8%). Наиболее востребован в сентябре был фургон Lada Largus.

В октябре АвтоВАЗ намерен сохранить позитивный тренд. Недавно начались продажи лимитированной серии #CLUB, подготовленной сразу для трех моделей: Granta, Xray и Largus. Новая версия построена на базе комплектации Comfort и отличается опциями топ-версий Luxe, доступным по специальной цене.

Кроме того, в октябре стартовала специальная акция для покупателей битопливных Lada Largus CNG. Разница в цене между таким автомобилем и стандартной бензиновой версией составит всего 22 тысячи рублей. Например, 5-местный универсал Largus CNG будет стоить от 674 900 рублей, его Cross-версия – от 739 900 рублей, а фургон Largus CNG – от 649 900 рублей. Максимальная выгода достигается с учетом скидок по трем акциям: «Осеннее предложение» (50 тысяч рублей), госпрограмма Ecogas, а также скидки за трейд-ин или при покупке в кредит по программе Lada Finance (40 тысяч рублей).

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АвтоВАЗ сообщил о росте продаж
{{material_127555}}Рост продаж Lada немного замедлился. В первую очередь, это связано с тем, что в сентябре прошлого года на рынок вышел нынешний бестселлер марки – рестайлинговое семейство Granta, а до этого покупатели не проявляли особого интереса к модели. Тем не менее, АвтоВАЗу удалось завершить сентябрь с минимальным «плюсом» - дилеры продали на 1,1% автомобилей больше, чем годом ранее – 31 516 единиц. Если рассматривать продажи с начала года, то за 9 месяцев они выросли на 2,4% до 265 200 автомобилей.Лидирует семейство Lada Granta с 11 208 проданными автомобилями (+12,8%). На втором месте стабильно держится Lada Vesta (9 452 экз., +4,4%). Коммерческие автомобили Lada также показали положительную динамику. Дилеры реализовали 1 131 автомобиль (+13,8%). Наиболее востребован в сентябре был фургон Lada Largus.В октябре АвтоВАЗ намерен сохранить позитивный тренд. Недавно начались продажи лимитированной серии #CLUB, подготовленной сразу для трех моделей: Granta, Xray и Largus. Новая версия построена на базе комплектации Comfort и отличается опциями топ-версий Luxe, доступным по специальной цене.Кроме того, в октябре стартовала специальная акция для покупателей битопливных Lada Largus CNG. Разница в цене между таким автомобилем и стандартной бензиновой версией составит всего 22 тысячи рублей. Например, 5-местный универсал Largus CNG будет стоить от 674 900 рублей, его Cross-версия – от 739 900 рублей, а фургон Largus CNG – от 649 900 рублей. Максимальная выгода достигается с учетом скидок по трем акциям: «Осеннее предложение» (50 тысяч рублей), госпрограмма Ecogas, а также скидки за трейд-ин или при покупке в кредит по программе Lada Finance (40 тысяч рублей).
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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