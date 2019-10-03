3 октября 2019, 17:26
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж
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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года. По итогам 9 месяцев рост составил 2,4%. Звание бестселлера удерживает Lada Granta.
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АвтоВАЗ подготовил новую лимитированную серию автомобилей Lada под названием #CLUB. Машины отличаются акцентами ...Читать далее
Лидирует семейство Lada Granta с 11 208 проданными автомобилями (+12,8%). На втором месте стабильно держится Lada Vesta (9 452 экз., +4,4%). Коммерческие автомобили Lada также показали положительную динамику. Дилеры реализовали 1 131 автомобиль (+13,8%). Наиболее востребован в сентябре был фургон Lada Largus.
В октябре АвтоВАЗ намерен сохранить позитивный тренд. Недавно начались продажи лимитированной серии #CLUB, подготовленной сразу для трех моделей: Granta, Xray и Largus. Новая версия построена на базе комплектации Comfort и отличается опциями топ-версий Luxe, доступным по специальной цене.
Кроме того, в октябре стартовала специальная акция для покупателей битопливных Lada Largus CNG. Разница в цене между таким автомобилем и стандартной бензиновой версией составит всего 22 тысячи рублей. Например, 5-местный универсал Largus CNG будет стоить от 674 900 рублей, его Cross-версия – от 739 900 рублей, а фургон Largus CNG – от 649 900 рублей. Максимальная выгода достигается с учетом скидок по трем акциям: «Осеннее предложение» (50 тысяч рублей), госпрограмма Ecogas, а также скидки за трейд-ин или при покупке в кредит по программе Lada Finance (40 тысяч рублей).
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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