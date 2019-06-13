13 июня 2019, 16:09

АвтоВАЗ сообщил о скором выходе на рынок Lada Xray с вариатором

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АвтоВАЗ официально подтвердил скорое начало продаж хэтчбека Lada Xray с вариатором. По словам президента компании Ива Каракатзаниса, новая модификация выйдет на рынок в ближайшие недели.
АвтоВАЗ сообщил о скором выходе на рынок Lada Xray с вариатором
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АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Xray с вариатором еще весной. Документ вступил в силу 6 мая 2019 года. Новая трансмиссия Jatco стала новой только для Lada Xray. Аналогичная коробка передач с гидротрансформатором уже успешно применяется на «российских» кроссоверах Renault Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Диапазон передаточных отношений составляет от 3,873 до 0,532, а главная пара - 3,882:1. Вариатор сочетается только с 1,6-литровым мотором (Renault H4M) мощностью 113 л.с. (152 Нм). Двигатель уже знаком «Иксрею». До 2016 года его устанавливали на хэтчбек в связке с механической коробкой передач. Правда, мощность агрегата тогда была чуть ниже – 110 л.с. и 150 Нм крутящего момента. 

Первые тестовые Lada Xray с вариатором сошли с конвейера АвтоВАЗа осенью 2018 года. Автомобили были предназначены для дорожных испытаний и обкатки новой трансмиссии. Ожидается, что внешне такие хэтчбеки не будут отличаться от версий, оснащенных 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Сейчас базовый Lada Xray с 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и «механикой» стоит от 609 900 рублей. Хэтчбек с 1,8-литровым мотором (122 л.с.) и роботизированной коробкой обойдется минимум 757 900 рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи Lada Xray падают третий месяц подряд. В мае дилеры реализовали 2 427 экземпляров или на 17% меньше, чем годом ранее. В апреле продажи рухнули на 47% по сравнению с апрелем 2018-го, а первым месяцем затянувшегося снижения стал март (-10%). Трехмесячный спад не преминул отразиться на положении хэтчбека в рейтинге самых продаваемых в России моделей. По итогам 5 месяцев 2019 года Lada Xray вылетела из ТОП-10 и опустилась на 16-ое место.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
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АвтоВАЗ сообщил о скором выходе на рынок Lada Xray с вариатором
{{material_126018}}АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Xray с вариатором еще весной. Документ вступил в силу 6 мая 2019 года. Новая трансмиссия Jatco стала новой только для Lada Xray. Аналогичная коробка передач с гидротрансформатором уже успешно применяется на «российских» кроссоверах Renault Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Диапазон передаточных отношений составляет от 3,873 до 0,532, а главная пара - 3,882:1. Вариатор сочетается только с 1,6-литровым мотором (Renault H4M) мощностью 113 л.с. (152 Нм). Двигатель уже знаком «Иксрею». До 2016 года его устанавливали на хэтчбек в связке с механической коробкой передач. Правда, мощность агрегата тогда была чуть ниже – 110 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Первые тестовые Lada Xray с вариатором сошли с конвейера АвтоВАЗа осенью 2018 года. Автомобили были предназначены для дорожных испытаний и обкатки новой трансмиссии. Ожидается, что внешне такие хэтчбеки не будут отличаться от версий, оснащенных 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Сейчас базовый Lada Xray с 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и «механикой» стоит от 609 900 рублей. Хэтчбек с 1,8-литровым мотором (122 л.с.) и роботизированной коробкой обойдется минимум 757 900 рублей.По данным аналитического агентства «Автостат», продажи Lada Xray падают третий месяц подряд. В мае дилеры реализовали 2 427 экземпляров или на 17% меньше, чем годом ранее. В апреле продажи рухнули на 47% по сравнению с апрелем 2018-го, а первым месяцем затянувшегося снижения стал март (-10%). Трехмесячный спад не преминул отразиться на положении хэтчбека в рейтинге самых продаваемых в России моделей. По итогам 5 месяцев 2019 года Lada Xray вылетела из ТОП-10 и опустилась на 16-ое место.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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