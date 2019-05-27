27 мая 2019, 11:47
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
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АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию в отношении вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross из-за неисправности рулевого управления. Причиной стал дефект, допущенный при сварке промежуточного вала рулевого управления.
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Компания АвтоВАЗ объявила о начале отзывной кампании, затрагивающей более 7 000 хэтчбеков Lada Xray. Причина ...Читать далее
Всем дилерам предписано максимально оперативно связаться с владельцами автомобилей Lada Xray Cross. В прилагаемом списке 359 VIN-номеров, сообщает портал «Лада. Онлайн». Хэтчбеки необходимо доставить в дилерский сервис на эвакуаторе или воспользоваться программой «Лада помощь на дороге». На всех автомобилях бесплатно заменят промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества.
В июне 2018 года АвтоВАЗ уже отзывал порядка 7 000 автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением. Причиной стали дефектные поворотные кулаки, которые изготовил из серого чугуна вместо высокопрочного. В результате в корпусе детали образовались газовые полости.
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Отзывы по теме
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Хороший хетчбэк для города! За счет высокого клиренса можно заехать на бордюр или съехать с него. Машина удобная, с крепкой и надежной подвеской. За эту сумму хороший выбор!
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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