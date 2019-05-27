27 мая 2019, 11:47

АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross

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АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию в отношении вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross из-за неисправности рулевого управления. Причиной стал дефект, допущенный при сварке промежуточного вала рулевого управления.
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
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Компания АвтоВАЗ объявила о начале отзывной кампании, затрагивающей более 7 000 хэтчбеков Lada Xray. Причина ...
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Компания АвтоВАЗ разослала всем дилерам Lada предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из указанного списка. В документе подчеркивается экстренность ситуации, а также необходимость доставки автомобиля в сервис на эвакуаторе. Проблема действительно серьезная. Не так давно в Сети появился ролик, где рассказывается о некачественной сварке промежуточного рулевого вала, из-за которой владелец новенького Xray «чуть не убился». Видео мы публикуем ниже (осторожно, в ролике содержится ненормативная лексика).

Всем дилерам предписано максимально оперативно связаться с владельцами автомобилей Lada Xray Cross. В прилагаемом списке 359 VIN-номеров, сообщает портал «Лада. Онлайн». Хэтчбеки необходимо доставить в дилерский сервис на эвакуаторе или воспользоваться программой «Лада помощь на дороге». На всех автомобилях бесплатно заменят промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества.

В июне 2018 года АвтоВАЗ уже отзывал порядка 7 000 автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением. Причиной стали дефектные поворотные кулаки, которые изготовил из серого чугуна вместо высокопрочного. В результате в корпусе детали образовались газовые полости.

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Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Пользователь
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
Хороший хетчбэк для города! За счет высокого клиренса можно заехать на бордюр или съехать с него. Машина удобная, с крепкой и надежной подвеской. За эту сумму хороший выбор!
Саид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
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АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
{{material_123732}}Компания АвтоВАЗ разослала всем дилерам Lada предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из указанного списка. В документе подчеркивается экстренность ситуации, а также необходимость доставки автомобиля в сервис на эвакуаторе. Проблема действительно серьезная. Не так давно в Сети появился ролик, где рассказывается о некачественной сварке промежуточного рулевого вала, из-за которой владелец новенького Xray «чуть не убился». Видео мы публикуем ниже (осторожно, в ролике содержится ненормативная лексика).Всем дилерам предписано максимально оперативно связаться с владельцами автомобилей Lada Xray Cross. В прилагаемом списке 359 VIN-номеров, сообщает портал «Лада. Онлайн». Хэтчбеки необходимо доставить в дилерский сервис на эвакуаторе или воспользоваться программой «Лада помощь на дороге». На всех автомобилях бесплатно заменят промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества.В июне 2018 года АвтоВАЗ уже отзывал порядка 7 000 автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением. Причиной стали дефектные поворотные кулаки, которые изготовил из серого чугуна вместо высокопрочного. В результате в корпусе детали образовались газовые полости.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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