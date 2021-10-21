АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих, список внушительный
В АвтоВАЗе ситуация с нехваткой комплектующих достигла критических значений и носит характер катастрофы. Об этом сообщил интернет-магазин запчастей CareParts на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Речь идет не только об электронных чипах, но и о совсем элементарных вещах. Например, дилерская сеть, в период сезона шиномонтажа, испытывает нехватку литых колесных дисков, при этом поставок колпачков для этих дисков нет более шести месяцев. На этом фоне цена на колпачки колесных дисков «Пталомей» (для Lada Vesta) приближается к отметке 800 рублей.
Как отмечают представители магазина CareParts, они постоянно испытывают сложности при оформлении заказов, которые имеют в составе более 10 позиций. Ни один такой заказ не отрабатывается без срыва или переноса сроков поставки. Также были отмечены перебои поставок начиная от деталей салона и заканчивая кузовными элементами и деталями шасси.
Вот некоторые из дефицитных позиций:
- рулевая рейка в сборе для Lada Vesta (для обычной Весты и для Спорт);
- фара противотуманная для Lada Niva Travel;
- рамка радиатора в сборе для Lada Granta FL;
- замки багажника Lada Granta;
- правая подушка двигателя нового образца для Lada 4x4;
- кронштейн нового образца правой опоры двигателя Lada 4x4;
- крышки монтажного блока моторного отсека Lada Vesta, XRAY, Largus;
- накладка панели приборов центральная в сборе для Lada Niva Legend;
- штатные обивки сидений для Lada Vesta;
- указатель уровня масла КПП;
- обивка потолка черная для универсала Lada Vesta SW;
- уплотнитель панели приборов нового образца для Lada Niva.
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