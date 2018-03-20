20 марта 2018, 10:55

АвтоВАЗ тестирует обновленную Гранту

В Сети появились шпионские снимки обновленной Lada Granta, которая сейчас проходит дорожные испытания на улицах Тольятти. Премьера новинки должна состояться в августе на автосалоне в Москве. К этому времени АвтоВАЗ планирует обновить обе модификации модели - седан и лифтбек.
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АвтоВАЗ тестирует обновленную Гранту ВАЗ (Lada) Granta
ВАЗ (Lada) Granta Люкс Престиж 1.6 МТ
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.9 с, 183 км/ч
4260 x 1700 x 1500 мм
передний
АИ-95, 6.7 л на 100 км
533 900 руб
Все характеристики
На свежих фото запечатлен седан, полностью скрытый камуфляжной пленкой. По информации, полученной от инсайдеров, рестайлинговую модель  можно будет отличить по другой решетке радиатора и фарам в стиле Lada Vesta. Номерной знак переедет с бампера на крышку багажника. В салоне появится новая приборная панель.

Обновленные седан и хэтчбек Granta покажут в начале августа на Московском автосалоне. Тогда же, в августе, стартует производство новинок, а чуть позже и продажи. Одновременно планируется завершить выпуск семейства Kalina, а семейство Granta дополнить универсалом. Возможно, новый универсал Гранта также покажут на мотор-шоу в Москве.

Lada Granta нынешнего образца выпускается с мая 2011 года. Недавно производство лифтбеков переехало из Ижевска в Тольятти, освободив мощности для дополнительного выпуска Lada Vesta. Гранта комплектуется 1,6-литровыми моторами, выдающими от 87 до 114 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатая «механика», 5-диапазонный «робот» или 4-ступенчатый «автомат». Стоимость Lada Granta начинается от 399 000 рублей. Новое поколение появится в 2021 году и будет построено на модернизированной платформе B0 альянса Renault-Nissan.
Новинки и концепт кары Лада Гранта
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
ЛЕОНИД
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
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АвтоВАЗ тестирует обновленную Гранту
{{params_58330}}На свежих фото запечатлен седан, полностью скрытый камуфляжной пленкой. По информации, полученной от инсайдеров, рестайлинговую модель  можно будет отличить по другой решетке радиатора и фарам в стиле Lada Vesta. Номерной знак переедет с бампера на крышку багажника. В салоне появится новая приборная панель.Обновленные седан и хэтчбек Granta покажут в начале августа на Московском автосалоне. Тогда же, в августе, стартует производство новинок, а чуть позже и продажи. Одновременно планируется завершить выпуск семейства Kalina, а семейство Granta дополнить универсалом. Возможно, новый универсал Гранта также покажут на мотор-шоу в Москве.Lada Granta нынешнего образца выпускается с мая 2011 года. Недавно производство лифтбеков переехало из Ижевска в Тольятти, освободив мощности для дополнительного выпуска Lada Vesta. Гранта комплектуется 1,6-литровыми моторами, выдающими от 87 до 114 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатая «механика», 5-диапазонный «робот» или 4-ступенчатый «автомат». Стоимость Lada Granta начинается от 399 000 рублей. Новое поколение появится в 2021 году и будет построено на модернизированной платформе B0 альянса Renault-Nissan.
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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