АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать?

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C момента возобновления производства обновленного семейства Lada Vesta NG в марте 2023 года было продано более 41 тысячи экземпляров. Всего планировали до конца года собрать порядка 100 тысяч автомобилей Vesta. Сейчас уже ясно, что неоднократные сбои в поставках комплектующих не позволят достичь обозначенных объемов. Тем не менее, на АвтоВАЗе решили сделать предпраздничный рывок. Опрошенные изданием BFM.ru эксперты, предупреждают о повторении ситуации лета 2023 года, когда некомплектными автомобилями были заставлены все заводские парковки.

С другой стороны, спрос на Lada Vesta высокий, особенно на начальные комплектации. В этой ценовой категории (1,2 млн рублей) у «Весты» нет конкурентов. Все официально поставляемые в Россию китайские седаны стоят на несколько сотен тысяч рублей дороже. Поэтому проблем с реализацией собранных автомобилей у АвтоВАЗа не предвидится. Особенно, если дилеры умерят аппетиты и не будут делать огромных накруток.

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