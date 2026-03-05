Электроника будущего: какие российские системы получит новый кроссовер Lada

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 13:03

Электроника для Lada: АвтоВАЗ раскрыл ключевого партнера по импортозамещению

АвтоВАЗ расширяет сотрудничество с отечественными компаниями, чтобы снизить зависимость от импорта и повысить качество автомобилей Lada. Какие компоненты теперь производятся в России, кто стал главным партнером и как это скажется на цене и надежности новых моделей - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, почему эти перемены важны именно сейчас.

АвтоВАЗ расширяет сотрудничество с отечественными компаниями, чтобы снизить зависимость от импорта и повысить качество автомобилей Lada. Какие компоненты теперь производятся в России, кто стал главным партнером и как это скажется на цене и надежности новых моделей - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, почему эти перемены важны именно сейчас.

Для российских автомобилистов новости о расширении локализации производства на АвтоВАЗе имеют прямое значение: от этого зависит не только стоимость новых Lada, но и их доступность, а также устойчивость к экономическим потрясениям. В условиях, когда импортные комплектующие становятся все менее выгодными по цене и срокам поставки, ставка на отечественные разработки становится основой для отрасли.

Как сообщает «Российская Газета», АвтоВАЗ активно наращивает долю отечественных компонентов в своих автомобилях. Недавно компания раскрыла, что выбор именно российских производителей стал ключевым партнерским решением в создании новой экосистемы для Lada. Одним из главных игроков оказался научно-производственный холдинг «Ителма», который уже занимается развитием и выпуском электронных и IT-систем для транспорта и спецтехники.

«Ителма» способна не только проектировать электронную архитектуру автомобиля с нуля, но и создавать промышленные модули — от иммобилайзеров до блоков управления безопасностью. Производственные площадки и инженерные центры компании разбросаны по 12 регионам России, что позволяет гибко реагировать на запросы автопрома и обеспечивать стабильные поставки. Вся продукция проходит многоступенчатые испытания в собственных лабораториях: тесты на надежность, электромагнитную совместимость и соответствие международным стандартам.

Для конвейера АвтоВАЗа «Ителма» выпускает более 300 видов комплектующих. Среди них — приборные панели, мультимедиа, системы комфорта, а также современные блоки ABS и ESC. Часть этих компонентов уже интегрирована в производство нового кроссовера Lada, который обещает стать одной из самых ожидаемых премьер года.

Эксперты отмечают, что подобная кооперация не только снижает себестоимость автомобилей, но и позволяет быстрее внедрять новые технологии, не оглядываясь на зарубежные ограничения. Это особенно актуально на фоне недавних изменений в правилах обслуживания и роста цен на услуги, подробнее в материале о том, почему стоимость технического обслуживания и шиномонтажа в России продолжает расти .

В целом, курс на импортозамещение и развитие собственной инженерной школы позволяет АвтоВАЗу не только укрепить позиции на внешнем рынке, но и сформировать новую экосистему, где российские решения становятся стандартом для массовых моделей. По мнению экспертов, это открывает дополнительные возможности для развития соответствующих отраслей и создает заделы для будущих технологических прорывов.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
