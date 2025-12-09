Lada подешевела на полмиллиона: стоит ли бежать в салон за новой машиной?

9 декабря 2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?
Отечественный автогигант АвтоВАЗ решил порадовать потенциальных покупателей предновогодними скидками, объявив о старте специальной акции. Как сообщает Autonews, в декабре 2025 года практически весь модельный ряд Lada можно будет приобрести по заметно сниженным ценам. Однако эта щедрость имеет строго ограниченный срок действия - воспользоваться выгодными предложениями можно будет лишь до конца текущего месяца.
Этот шаг выглядит как попытка стимулировать продажи в конце года и выполнить годовой план. Для потребителей это редкая возможность сэкономить на покупке нового автомобиля отечественной марки. В центре внимания, безусловно, оказалась новая Lada Iskra. С учетом всех действующих программ и скидок, цена на этот седан может опуститься ниже психологически важной отметки в миллион, составив 999,2 тысячи рублей. Это делает модель одной из самых доступных на рынке.
Не остались в стороне и другие популярные модели. Флагманская Lada Vesta стала доступнее, ее стартовая цена в рамках акции начинается от 1,22 миллиона рублей. Легендарный внедорожник Niva Legend также подешевел, его можно забрать из салона всего за 768 тысяч рублей. Наиболее внушительную скидку получил седан бизнес-класса Lada Aura - выгода может достигать 555 тысяч рублей. В результате цена на этот автомобиль для чиновников и корпоративных парков стартует с 2,049 миллиона рублей.
Особые условия предложены для семейства Lada Largus. При покупке с использованием фирменных кредитных программ можно получить скидку до 250 тысяч рублей. Но это еще не все. На газовую версию Largus CNG дополнительно распространяется действие государственных субсидий. Благодаря этому битопливный фургон в декабре обойдется покупателям в сумму от 1,6 миллиона рублей, а универсал - от 1,695 миллиона.
Впрочем, радоваться снижению цен, похоже, придется недолго. Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов ранее давал понять, что ценовая политика компании будет меняться. По его словам, будущая индексация стоимости автомобилей Lada будет зависеть не только от общего уровня инфляции в стране. На конечную цену для потребителя повлияет и рост себестоимости производства. В качестве примера он привел возможное повышение НДС, которое автоматически приведет к удорожанию как минимум на 2%. Таким образом, нынешняя декабрьская акция может оказаться последней возможностью купить Lada по старым, пусть и временно сниженным, ценам перед неизбежным подорожанием в новом году.
Похожие материалы Лада
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:48
Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий
Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:48
Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий
Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве