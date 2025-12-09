Lada подешевела на полмиллиона: стоит ли бежать в салон за новой машиной?

АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные

АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?

АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?

Отечественный автогигант АвтоВАЗ решил порадовать потенциальных покупателей предновогодними скидками, объявив о старте специальной акции. Как сообщает Autonews, в декабре 2025 года практически весь модельный ряд Lada можно будет приобрести по заметно сниженным ценам. Однако эта щедрость имеет строго ограниченный срок действия - воспользоваться выгодными предложениями можно будет лишь до конца текущего месяца.

Этот шаг выглядит как попытка стимулировать продажи в конце года и выполнить годовой план. Для потребителей это редкая возможность сэкономить на покупке нового автомобиля отечественной марки. В центре внимания, безусловно, оказалась новая Lada Iskra. С учетом всех действующих программ и скидок, цена на этот седан может опуститься ниже психологически важной отметки в миллион, составив 999,2 тысячи рублей. Это делает модель одной из самых доступных на рынке.

Не остались в стороне и другие популярные модели. Флагманская Lada Vesta стала доступнее, ее стартовая цена в рамках акции начинается от 1,22 миллиона рублей. Легендарный внедорожник Niva Legend также подешевел, его можно забрать из салона всего за 768 тысяч рублей. Наиболее внушительную скидку получил седан бизнес-класса Lada Aura - выгода может достигать 555 тысяч рублей. В результате цена на этот автомобиль для чиновников и корпоративных парков стартует с 2,049 миллиона рублей.

Особые условия предложены для семейства Lada Largus. При покупке с использованием фирменных кредитных программ можно получить скидку до 250 тысяч рублей. Но это еще не все. На газовую версию Largus CNG дополнительно распространяется действие государственных субсидий. Благодаря этому битопливный фургон в декабре обойдется покупателям в сумму от 1,6 миллиона рублей, а универсал - от 1,695 миллиона.

Впрочем, радоваться снижению цен, похоже, придется недолго. Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов ранее давал понять, что ценовая политика компании будет меняться. По его словам, будущая индексация стоимости автомобилей Lada будет зависеть не только от общего уровня инфляции в стране. На конечную цену для потребителя повлияет и рост себестоимости производства. В качестве примера он привел возможное повышение НДС, которое автоматически приведет к удорожанию как минимум на 2%. Таким образом, нынешняя декабрьская акция может оказаться последней возможностью купить Lada по старым, пусть и временно сниженным, ценам перед неизбежным подорожанием в новом году.