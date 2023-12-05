АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
Также Максим Соколов подтвердил планы компании начать в 2024 году производство электрической версии модели под названием e-Largus. В линейку войдут фургоны и универсалы. Визуально электрокар практически не будет отличаться от обычного «Ларгуса» с ДВС. Батареи установили вместо снятого бензобака, поэтому даже зарядный порт находится на месте прежнего лючка.
Напомним, e-Largus оснащен синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт (порядка 150 л.с.), с которым он сможет разменивать первую «сотню» менее чем за 10 секунд. Заряда литий-ионных аккумуляторов должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC с загрузкой в 100 килограммов. Максимальная грузоподъемность – 430 килограммов. Максимальная скорость – 145 км/ч.
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-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
-
16.10.2023, 17:06
Подробности массовой аварии в Ленобласти, где погибла девушка: водитель грузовика просто остановился помочь
Ранним утром в понедельник, 16 октября, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области произошло несколько массовых аварий с участием в общей сложности полутора десятков автомобилей. В одной из них погибла молодая девушка.Читать далее
-
22.09.2023, 16:04
Корпоративные автопарки: названы самые востребованные автомобили
Требования, предъявляемые к корпоративным и частным автомобилям, закономерно отличаются. Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.Читать далее
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