АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus

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Возобновление производства «Ларгусов» было запланировано на первое полугодие 2024 года. Затем срок уточнили до второго квартала. Накануне в интервью телеканалу «Россия 1» глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийная сборка начнется в мае 2024 года. Первая опытная партия Lada Largus сойдет с ижевского конвейера в декабре. Перерыв в производственном процессе должен позволить российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для углубления локализации Largus, в основе которого лежит французская архитектура В0.

Также Максим Соколов подтвердил планы компании начать в 2024 году производство электрической версии модели под названием e-Largus. В линейку войдут фургоны и универсалы. Визуально электрокар практически не будет отличаться от обычного «Ларгуса» с ДВС. Батареи установили вместо снятого бензобака, поэтому даже зарядный порт находится на месте прежнего лючка.

Напомним, e-Largus оснащен синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт (порядка 150 л.с.), с которым он сможет разменивать первую «сотню» менее чем за 10 секунд. Заряда литий-ионных аккумуляторов должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC с загрузкой в 100 килограммов. Максимальная грузоподъемность – 430 килограммов. Максимальная скорость – 145 км/ч.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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