Без французов даже лучше: как АвтоВАЗ нарастил локализацию и расширил модельный ряд

АвтоВАЗ увеличил долю на рынке: новые модели и конкуренция с Китаем

Мало кто знает, что доля Lada на российском рынке сейчас почти вдвое выше, чем в период управления Renault-Nissan. Какие перемены произошли после ухода французов, что мешает АвтоВАЗу расти дальше и как новые модели могут повлиять на позиции бренда - объясняют эксперты. В материале - неожиданные детали и прогнозы, которые важно учитывать именно сейчас.

Мало кто знает, что доля Lada на российском рынке сейчас почти вдвое выше, чем в период управления Renault-Nissan. Какие перемены произошли после ухода французов, что мешает АвтоВАЗу расти дальше и как новые модели могут повлиять на позиции бренда - объясняют эксперты. В материале - неожиданные детали и прогнозы, которые важно учитывать именно сейчас.

Для российских автомобилистов новости о росте доли АвтоВАЗа на рынке - не просто статистика, а показатель того, как отечественный автопром справляется с вызовами последних лет. После ухода иностранных акционеров и появления новых конкурентов, особенно из Китая, судьба Lada стала лакмусовой бумажкой для всей отрасли. Как сообщает «Российская Газета», сегодня доля бренда на внутреннем рынке заметно выше, чем в годы, когда компанией управлял альянс Renault-Nissan.

Если обратиться к цифрам, в 2011 году АвтоВАЗ реализовал 578 тысяч автомобилей, заняв 21,8% рынка. Однако уже к 2014 году, когда влияние французских акционеров достигло максимума, доля Lada снизилась до 15,5%. Именно этот период эксперты называют временем, когда самостоятельность компании была ограничена, а развитие модельного ряда - сдерживалось. По мнению специалистов, альянс Renault-Nissan рассматривал АвтоВАЗ скорее как производственную площадку, чем как самостоятельного игрока, что сказывалось на стратегии и ассортименте.

Ситуация начала меняться после 2022 года, когда Renault покинул российский рынок, а контроль над предприятием перешел к государственным структурам. Уже в 2023 году доля Lada достигла исторического максимума - 28,6%, несмотря на общее снижение продаж до 353 тысяч машин. Это почти вдвое больше, чем в период французского управления. Важно отметить, что столь резкий рост совпал с началом масштабной модернизации модельного ряда и запуском новых проектов.

В последние два года, по информации «Российской Газеты», доля Lada стабилизировалась на уровне 24-24,4%. Причина - появление на рынке новых игроков, прежде всего локализованных китайских брендов, которые быстро набирают популярность. Тем не менее, нынешние показатели все равно значительно выше, чем в середине 2010-х. Эксперты отмечают, что именно расширение ассортимента и повышение локализации производства стали ключевыми факторами успеха.

В 2024-2026 годах АвтоВАЗ делает ставку на новинки: стартует выпуск e-Largus и Aura, появляется спортивная версия Niva Sport, семейство Iskra и обновленная Niva Travel с новым мотором. Особое внимание привлекает кроссовер Lada Azimut, который станет первой подобной моделью в линейке бренда. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, Azimut - это принципиально новый уровень для АвтоВАЗа: автомобиль отличается оснащением и качеством, ранее недоступными для марки. Эксперт уверен, что при грамотной ценовой политике Azimut способен укрепить позиции бренда и привлечь новых покупателей.

Интересно, что многие скептики ранее считали: без поддержки французов АвтоВАЗ не сможет выпускать конкурентоспособные автомобили. Однако практика показала обратное - компания не только сохранила производство, но и увеличила степень локализации, заменив иностранных поставщиков на российских и азиатских партнеров. Параллельно ведется работа над модернизацией уже известных моделей, таких как Niva Legend и Niva Travel, что также положительно сказывается на спросе.

Эксперт Егор Васильев подчеркивает: для любого автопроизводителя важно сохранять независимость и возможность самостоятельно развивать модельный ряд. В годы французского управления, по его словам, АвтоВАЗ был ограничен в инициативах и вынужден копировать устаревшие платформы, что тормозило развитие. Сейчас ситуация изменилась: доля рынка выросла, ассортимент стал шире, а новые модели вызывают интерес даже у тех, кто раньше не рассматривал Lada как вариант для покупки.

Стоит отметить, что успех АвтоВАЗа на фоне ухода западных брендов и роста китайских конкурентов - не единственный пример трансформации российского авторынка. Как показал опыт Volkswagen Touareg, который прошел более 400 тысяч километров без капитального ремонта, российские автомобилисты все чаще обращают внимание на надежность и стоимость владения, а не только на бренд - подробнее об этом можно узнать в материале о реальном опыте эксплуатации Touareg.

В ближайшие годы АвтоВАЗ планирует ежегодно выводить на рынок как минимум одну новую или существенно обновленную модель. Такая стратегия позволяет не только удерживать текущие позиции, но и рассчитывать на дальнейший рост, несмотря на усиливающуюся конкуренцию. Важно помнить, что успех бренда сегодня во многом зависит от баланса между ценой, качеством и функциональностью - именно эти параметры становятся решающими для покупателей в условиях изменяющегося рынка. По имеющимся данным, расширение модельного ряда и повышение локализации производства продолжают оставаться главными драйверами роста для АвтоВАЗа.