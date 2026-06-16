Экспорт вырос - новые рынки открылись для Lada впервые за годы

16 июня 2026, 07:53
АвтоВАЗ увеличил экспорт: 23 тысячи машин ушли за границу в 2025 году
АвтоВАЗ увеличил экспорт: 23 тысячи машин ушли за границу в 2025 году
АвтоВАЗ удивил результатами: за прошлый год компания отправила за рубеж 23 тысячи автомобилей, а марка Lada вышла сразу на четыре новых внешних рынка. Мало кто знает, что эти успехи напрямую влияют на загрузку тысяч отечественных предприятий и развитие новых моделей. Какие еще детали остались за кадром - в нашем материале.
Для российских автомобилистов новость о росте экспорта АвтоВАЗа - не просто статистика, а реальный сигнал о переменах в отрасли. Когда отечественный производитель наращивает поставки за границу, это означает не только признание бренда Lada на мировом рынке, но и стабильную работу для тысяч российских предприятий, связанных с автопромом. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, такие успехи становятся особенно значимыми.
Как сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на заседании Экспертного совета по технологическому суверенитету в автомобилестроении, в 2025 году компания реализовала за рубежом 23 тысячи автомобилей. По его словам, автомобильная индустрия формирует устойчивый спрос на продукцию радиоэлектроники, химической, легкой промышленности и металлургии. Это позволяет поддерживать загрузку тысяч российских предприятий-поставщиков, что критически важно для экономики страны.
Особое внимание привлек тот факт, что Lada впервые за долгое время вышла сразу на четыре новых внешних рынка. Это не только расширяет географию присутствия бренда, но и создает дополнительные возможности для развития модельного ряда. По словам Соколова, сейчас АвтоВАЗ готовится к запуску серийного производства полностью отечественного кроссовера Lada Azimut. Эта модель станет первой разработкой, созданной без участия иностранных партнеров, что подчеркивает курс на технологическую независимость.
Интересно, что успехи АвтоВАЗа на внешних рынках совпали с ростом интереса к российским автомобилям внутри страны. Как отмечают эксперты, спрос на новые модели Lada стабильно растет, а запуск Azimut может стать новым этапом для бренда. Важно и то, что компания активно внедряет современные методы контроля качества: недавно на заводе показали, как проходят испытания кузова Lada на прочность. Это подтверждает стремление производителя соответствовать мировым стандартам.
Стоит отметить, что тенденция к расширению экспорта российских автомобилей наблюдается и у других брендов. Например, интерес к отечественным моделям на зарубежных рынках обсуждается и в материалах о масштабных копиях Aurus Senat, где эксперты анализируют влияние таких продуктов на популярность бренда - подробнее об этом можно узнать в разборе о спросе на миниатюрные копии Aurus. Это создает впечатление, что российский автопром постепенно возвращает себе позиции не только внутри страны, но и за ее пределами.
По информации издания «Российская Газета», успехи АвтоВАЗа на внешних рынках могут стать примером для других отечественных производителей. Важно понимать, что экспорт автомобилей - это не только прибыль для компании, но и поддержка смежных отраслей, создание новых рабочих мест и развитие технологий. Если исходить из представленной информации, дальнейшее расширение экспорта и запуск новых моделей способны укрепить позиции российского автопрома на мировой арене и повысить его конкурентоспособность.
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