Как АвтоВАЗ обошёлся без зарубежных поставщиков: история рекордной локализации Lada

АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России

АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.

АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о масштабной локализации компонентов Lada - не просто очередная статистика. Это реальный шаг к снижению зависимости от зарубежных поставщиков и укреплению позиций отечественного автопрома. Как сообщает Autonews, АвтоВАЗ с 2022 года вместе с партнерами-поставщиками наладил выпуск 1 825 автокомпонентов и материалов для своих моделей. Еще 54 позиции находятся на финальной стадии внедрения в производство.

По итогам 2025 года уровень локализации по ключевым моделям - Lada Largus, Vesta, Granta, Niva Travel и Niva Legend - достиг впечатляющих 96%. Это значит, что почти все детали и материалы для этих автомобилей теперь производятся внутри страны. Такой результат стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с российскими предприятиями и постоянному поиску новых технологических решений.

Особое внимание уделялось новым моделям. Например, Lada Iskra, по словам президента компании Максима Соколова, уже более чем на 90% состоит из отечественных компонентов. Работа над этим проектом стартовала летом 2022 года, и за короткий срок удалось добиться серьезных успехов. В условиях изменений мировой торговли и логистики, когда привычные цепочки поставок оказались под угрозой, АвтоВАЗ сделал ставку на собственные ресурсы и партнеров внутри страны.

Максим Соколов отмечал, что локализация - это не только про экономию, но и про устойчивость производства. Чем больше деталей производится в России, тем меньше рисков для сборочных линий и конечных покупателей. Кроме того, развитие локального производства способствует укреплению бренда «Сделано в России» на международном рынке. В прошлом году АвтоВАЗ даже предложил унифицировать правила локализации с Белоруссией, чтобы расширить кооперацию и снизить издержки.

Интересно, что на фоне этих изменений на рынке появляются и другие знаковые события. Например, недавно дилеры в Москве и Петербурге начали получать новый Senat 900, что говорит о расширении модельного ряда и росте конкуренции. А вот в материале о миниатюрных копиях Aurus Senat рассказывается, как спрос на такие модели может неожиданно повлиять на популярность бренда - подробнее об этом можно узнать в разборе экспертов.

Если смотреть шире, локализация автокомпонентов - это не только про экономику, но и про технологическую независимость. По данным отраслевых аналитиков, в последние годы российские заводы активно инвестируют в развитие собственных производств, чтобы минимизировать влияние внешних факторов. Для покупателей это может означать более стабильные цены, меньше перебоев с поставками и больший выбор модификаций. Важно и то, что локализация позволяет быстрее внедрять обновления и адаптировать автомобили под российские условия эксплуатации. В итоге, такие шаги делают рынок более устойчивым и предсказуемым для всех участников.