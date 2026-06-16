Как АвтоВАЗ обошёлся без зарубежных поставщиков: история рекордной локализации Lada

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 12:43

АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России

АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России

Как АвтоВАЗ обошёлся без зарубежных поставщиков: история рекордной локализации Lada

АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России

АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.

АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о масштабной локализации компонентов Lada - не просто очередная статистика. Это реальный шаг к снижению зависимости от зарубежных поставщиков и укреплению позиций отечественного автопрома. Как сообщает Autonews, АвтоВАЗ с 2022 года вместе с партнерами-поставщиками наладил выпуск 1 825 автокомпонентов и материалов для своих моделей. Еще 54 позиции находятся на финальной стадии внедрения в производство.

По итогам 2025 года уровень локализации по ключевым моделям - Lada Largus, Vesta, Granta, Niva Travel и Niva Legend - достиг впечатляющих 96%. Это значит, что почти все детали и материалы для этих автомобилей теперь производятся внутри страны. Такой результат стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с российскими предприятиями и постоянному поиску новых технологических решений.

Особое внимание уделялось новым моделям. Например, Lada Iskra, по словам президента компании Максима Соколова, уже более чем на 90% состоит из отечественных компонентов. Работа над этим проектом стартовала летом 2022 года, и за короткий срок удалось добиться серьезных успехов. В условиях изменений мировой торговли и логистики, когда привычные цепочки поставок оказались под угрозой, АвтоВАЗ сделал ставку на собственные ресурсы и партнеров внутри страны.

Максим Соколов отмечал, что локализация - это не только про экономию, но и про устойчивость производства. Чем больше деталей производится в России, тем меньше рисков для сборочных линий и конечных покупателей. Кроме того, развитие локального производства способствует укреплению бренда «Сделано в России» на международном рынке. В прошлом году АвтоВАЗ даже предложил унифицировать правила локализации с Белоруссией, чтобы расширить кооперацию и снизить издержки.

Интересно, что на фоне этих изменений на рынке появляются и другие знаковые события. Например, недавно дилеры в Москве и Петербурге начали получать новый Senat 900, что говорит о расширении модельного ряда и росте конкуренции. А вот в материале о миниатюрных копиях Aurus Senat рассказывается, как спрос на такие модели может неожиданно повлиять на популярность бренда - подробнее об этом можно узнать в разборе экспертов.

Если смотреть шире, локализация автокомпонентов - это не только про экономику, но и про технологическую независимость. По данным отраслевых аналитиков, в последние годы российские заводы активно инвестируют в развитие собственных производств, чтобы минимизировать влияние внешних факторов. Для покупателей это может означать более стабильные цены, меньше перебоев с поставками и больший выбор модификаций. Важно и то, что локализация позволяет быстрее внедрять обновления и адаптировать автомобили под российские условия эксплуатации. В итоге, такие шаги делают рынок более устойчивым и предсказуемым для всех участников.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Свердловская область Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться