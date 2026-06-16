Скидки на Ладу выросли - кто и как может купить дешевле в июне 2026

16 июня 2026, 11:38
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ неожиданно расширил программу скидок на популярные модели «Лады» прошлых лет выпуска. Теперь базовые версии и кросс-исполнения Ларгус, а также седаны Лада Аура доступны по сниженным ценам. Какие условия действуют, кто может получить дополнительную выгоду и почему это предложение актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.
В июне 2026 года российские автолюбители получили редкую возможность приобрести новые автомобили «Лада» по заметно сниженным ценам. АвтоВАЗ объявил о расширении программы скидок, которая распространяется на машины прошлых лет выпуска. Это решение особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора на рынке.
Теперь прошлогодние экземпляры «Лады Ларгус» стали еще доступнее: размер скидки увеличен на 30 тысяч рублей и составляет 80 тысяч. Благодаря этому базовый пятиместный универсал можно купить за 1 507 000 рублей, а кросс-версия обойдется в 1 867 000 рублей. Для многих семей и владельцев малого бизнеса это реальный шанс обновить автопарк без лишних затрат.
Седаны «Лада Аура» 2024 и 2025 годов выпуска также участвуют в акции - на них действует скидка 100 тысяч рублей. Итоговая цена на эту модель стартует с 2 145 000 рублей, что делает ее одной из самых доступных в своем классе среди новых автомобилей российского производства. Однако на другие модели «Лады» прошлых лет скидки пока не распространяются.
Дополнительную выгоду можно получить при сдаче старого автомобиля по программе трейд-ин. Например, для «Ларгуса» предусмотрен дополнительный дисконт в размере 170 тысяч рублей, что позволяет существенно снизить итоговую стоимость покупки. Такая схема особенно привлекательна для тех, кто планировал обновить машину, но откладывал решение из-за высоких цен.
Стоит отметить, что подобные акции становятся все более востребованными на фоне ограниченного предложения новых автомобилей и роста интереса к моделям с минимальным пробегом. Как показывает практика, россияне все чаще выбирают проверенные временем варианты, особенно если они сопровождаются ощутимой экономией. Кстати, на рынке появляются и другие интересные предложения: например, недавно в продаже появилась редкая Lada Priora с уникальным тюнингом, что говорит о растущем интересе к отечественным моделям на вторичном рынке.
Для справки: «Лада Ларгус» - один из самых популярных универсалов в России, отличающийся вместимостью и надежностью. «Лада Аура» - современный седан, который позиционируется как более комфортабельная и технологичная альтернатива привычным моделям. Важно помнить, что скидки распространяются только на автомобили прошлых лет выпуска, а количество машин по акции ограничено. Это предложение может стать хорошей возможностью для тех, кто давно планировал покупку, но ждал подходящего момента.
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