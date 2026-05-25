Что изменилось в Lada Niva Legend? Модернизация на АвтоВАЗе обещает более гладкое ЛКП и защиту от коррозии

АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после обновления сварочной линии

АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производства Lada Niva Legend: теперь завод способен собирать больше внедорожников за час, а качество окраски кузова заметно улучшилось. Рост спроса на модель заставил ускорить темпы. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о модернизации производства Lada Niva Legend - не просто очередное обновление на заводе. Это прямой ответ на растущий интерес к модели и реальный шанс получить автомобиль с улучшенными характеристиками и более высоким качеством сборки. В условиях, когда спрос на внедорожники стабильно растет, любые перемены на главном автозаводе страны становятся заметным событием.

Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на опубликованное в Мах видео встречи главы АвтоВАЗа Максима Соколова с сотрудниками завода, в мае на АвтоВАЗе завершился очередной этап обновления производственных мощностей. Особое внимание уделили линии сварки кузовов: после доработки ее производительность выросла с 22 до 30 автомобилей в час. Это означает, что завод теперь способен выпускать больше машин без потери качества, что особенно важно на фоне увеличения числа заказов.

Параллельно с этим была модернизирована и линия окраски кузовов. Работы проводились в два этапа: часть изменений внедрили во время зимнего корпоративного отпуска, а финальные штрихи добавили в мае. Благодаря этим мерам удалось добиться более равномерного нанесения катафорезного грунта и сделать лакокрасочное покрытие заметно более гладким. Для покупателей это означает не только улучшенный внешний вид, но и дополнительную защиту кузова от коррозии.

Причина столь активных перемен - устойчивый рост спроса на Lada Niva Legend. По итогам первого квартала 2026 года продажи модели увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 7 854 автомобилей. Особенно заметен скачок в марте: тогда было реализовано 2 924 внедорожника, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Эти цифры подтверждают, что интерес к классическим российским внедорожникам не ослабевает, а наоборот - набирает обороты.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ не ограничивается только техническими изменениями. Компания активно готовится к презентации обновленной Lada Niva Legend на Петербургском международном экономическом форуме. Такой шаг может привлечь дополнительное внимание к модели и укрепить позиции бренда на рынке.

Для справки: Lada Niva Legend - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, выпускается с 1977 года и пользуется стабильным спросом благодаря простоте конструкции и высокой проходимости. Модернизация производственных линий позволяет не только увеличить объемы выпуска, но и повысить качество автомобилей, что особенно важно в условиях конкуренции с зарубежными и китайскими брендами. Судя по текущим тенденциям, АвтоВАЗ продолжит инвестировать в развитие производства, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей и удерживать лидерство на рынке внедорожников.