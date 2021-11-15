АвтоВАЗ уже второй месяц собирает Renault Logan и Sandero нового поколения: первые подробности
Фото: Avtograd News
Фото: Avtograd News
Фото: Avtograd News
Фото: Avtograd News
Фото: Avtograd News
Вариант для России будет внешне немного отличаться от версии для Турции и Европы. Головная оптика станет трехуровневой с полосками ДХО под кромкой капота. Фары в базовой комплектации будут галогеновыми, в средней – комбинированными, а в топовой – полностью светодиодными. «Противотуманки» – только галогеновые. Также автомобили получат оригинальные бамперы, крылья, капот и решетку радиатора. У Sandero ниша номерного знака на корме расположена на двери багажника, а у Logan – на бампере. Цветовая гамма пополнится новым оттенком – изумрудно-зеленым. В качестве опции предложат двуцветную окраску кузова.
Интерьер у всех машин, скорее всего, будет одинаковый. Список опций очень богатый. В нем значится медиасистема с большим экраном, климат-контроль, цифровая панель приборов, мульти-руль из кожзама с подогревом и регулировками по высоте и вылету, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, датчики света и дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, подогрев всех сидений, четыре электростеклоподъемника, обивка сидений из эко-кожи, атмосферная подсветка салона, парктроники по кругу и камеры кругового обзора, «акулий плавник» антенны и повторители поворота в зеркалах. Также будет три предустановленных режима движения («Эко», «Стандарт» и «Спорт»). При изменении режима, меняется подсветка приборов и салона.
- 1 050 000 РRenault Sandero Stepway 2019 в Москве
- 1 019 000 РRenault Logan Stepway 2019 в Москве
- 1 370 000 РRenault Sandero Stepway 2021 в Москве
- 1 127 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
- 949 000 РRenault Sandero Stepway 2018 в Москве
- 1 060 000 РRenault Sandero Stepway 2018 в Москве
- 1 499 000 РRenault Sandero Stepway 2021 в Москве
- 739 000 РRenault Sandero Stepway 2014 в Москве
- 360 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 485 000 РRenault Sandero Stepway 2011 в Москве
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