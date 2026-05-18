Granta, Vesta, Niva станут лучше? Что изменится в сборке Lada после вложений в 543 млн рублей

АвтоВАЗ вложил 543 млн рублей в обновление заводов: что изменилось на производстве

АвтоВАЗ завершил крупный этап обновления своих заводов, инвестировав 543 млн рублей из собственной прибыли. Мало кто знает, что изменения затронули ключевые линии и подготовили площадку для новых моделей. Какие задачи решали инженеры и что это значит для будущих владельцев - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новости о масштабной модернизации на АвтоВАЗе - не просто очередной отчет о вложениях. Это прямое влияние на качество, скорость и ассортимент отечественных автомобилей, которые уже в ближайшие месяцы появятся в автосалонах страны. Как сообщает Российская Газета, компания завершила очередной этап обновления производственных мощностей, полностью профинансировав проект из собственной прибыли - сумма инвестиций составила внушительные 543 миллиона рублей.

Работы пришлись на первую половину мая 2026 года и охватили более 15 тысяч задач. Такой размах редко встречается даже на крупных промышленных предприятиях. Особое внимание уделили ключевым линиям: на третьей линии, где собирают Granta и Iskra, инженеры оптимизировали комплектацию компонентов и внедрили автоматическую подачу крыш для сварки кузовов Granta. Это не только ускоряет процесс, но и снижает риск ошибок при сборке.

Первая линия, отвечающая за выпуск Vesta и Aura, получила современные автоматизированные сварочные клещи на нескольких постах. Производство Niva также не осталось без внимания: здесь установили новое сварочное оборудование и добавили дополнительные рабочие посты, что позволит увеличить объем выпуска и повысить стабильность качества.

Отдельный блок работ был связан с подготовкой к запуску серийного производства Lada Azimut. Для этого наладили новую зону сборки комплектов, ввели в строй беспилотный транспорт для доставки компонентов и расширили мощности для выпуска большего числа модификаций кроссовера. Кроме того, обновили оборудование для сварки, камеры подготовки поверхностей и линию полировки - все это должно обеспечить высокий стандарт отделки новых автомобилей.

Не обошли стороной и моторный цех: для новых двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра заработали десять автоматизированных центров обработки блоков цилиндров и отдельный центр для картеров. По словам представителей компании, эти шаги направлены на дальнейшее повышение уровня автоматизации и производительности труда на заводе.

Интересно, что подобные перемены на крупнейшем российском автозаводе происходят на фоне общего роста интереса к отечественным маркам. Как отмечают эксперты, модернизация не только ускоряет выпуск новых моделей, но и создает дополнительные рабочие места, что особенно важно для регионов.

В целом, АвтоВАЗ продолжает курс на технологическое обновление, делая ставку на собственные ресурсы и современные решения. Ожидается, что уже в ближайшее время покупатели смогут оценить результат этих вложений на практике.