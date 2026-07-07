От герметичности до холодных тестов: почему новые моторы Lada должны служить дольше

АвтоВАЗ внедрил новые тесты для двигателей Lada перед установкой

Мало кто знает, что каждый двигатель Lada проходит серию сложных испытаний еще до установки на автомобиль. Специалисты АвтоВАЗа выявляют малейшие отклонения, чтобы на конвейер попадали только проверенные агрегаты. Какие этапы тестирования проходят моторы, что грозит при выявлении дефектов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно. Не прошли - снимают с линии: детали в материале.

Мало кто знает, что каждый двигатель Lada проходит серию сложных испытаний еще до установки на автомобиль. Специалисты АвтоВАЗа выявляют малейшие отклонения, чтобы на конвейер попадали только проверенные агрегаты. Какие этапы тестирования проходят моторы, что грозит при выявлении дефектов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно. Не прошли - снимают с линии: детали в материале.

Для российских автомобилистов вопрос надежности двигателя всегда стоит на первом месте, особенно когда речь идет о массовых моделях вроде Lada. Новость о том, что АвтоВАЗ усилил контроль качества моторов, напрямую влияет на уверенность покупателей в долгой и безотказной работе своих машин. В условиях роста продаж и повышенного спроса на отечественные автомобили, такие меры становятся не просто формальностью, а необходимостью для поддержания репутации бренда.

Как сообщает Autonews, на заводе АвтоВАЗ каждый собранный двигатель проходит сразу несколько этапов проверки перед тем, как попасть на автомобиль. В первую очередь моторы тестируют на герметичность - это позволяет выявить даже минимальные утечки в масляной системе и системе охлаждения. Для этого агрегаты помещают в специальные испытательные кабины, где создается давление около 1 атмосферы. Такой подход исключает попадание на конвейер двигателей с потенциальными проблемами, которые могли бы проявиться уже у конечного владельца.

Далее следует горячий цикл испытаний. Двигатель запускают и в течение 300 секунд он работает в разных режимах, включая обороты до 4500 в минуту. Испытатель внимательно слушает работу агрегата, чтобы уловить посторонние шумы или вибрации. Для каждого типа мотора - восьми- и 16-клапанного - предусмотрены отдельные кабины, а всего на предприятии функционирует 20 таких зон. Отдельные стенды выделены для двигателей семейства Niva, что подчеркивает индивидуальный подход к каждой линейке продукции.

Не менее важны и холодные тесты. Здесь моторы не запускают, а прокручивают на 1100 оборотах в минуту на специальных стендах. Процесс полностью автоматизирован и не требует участия человека. С каждого агрегата снимается более сотни параметров, что позволяет выявить малейшие отклонения от нормы. Если хотя бы один из показателей выходит за пределы допустимых значений, двигатель снимают с линии для дальнейшего анализа и устранения дефектов.

Только после успешного прохождения всех этапов проверки мотор отправляется на сборку силового модуля, а затем - на установку в автомобиль. Такой многоуровневый контроль позволяет минимизировать риск появления дефектных двигателей на рынке. По мнению специалистов, именно подобная система испытаний становится залогом стабильной работы автомобилей Lada в условиях российских дорог и климата.

Интересно, что аналогичные подходы к контролю качества двигателей применяются и на других отечественных предприятиях. Например, недавно на рынке появился новый мотор НАМИ, который также проходит комплексные испытания - подробнее о перспективах отечественного моторостроения можно узнать в материале о новых возможностях российских двигателей.

В завершение стоит отметить несколько важных фактов: по итогам июня продажи Lada выросли на 14,3%, а Granta по-прежнему остается самой популярной моделью бренда. Все моторы, которые не проходят хотя бы один этап проверки, не попадают на конвейер - их отправляют на дополнительную диагностику. Такой подход позволяет АвтоВАЗу поддерживать высокий уровень доверия среди покупателей и снижать количество гарантийных обращений. Для российского рынка, где надежность и простота обслуживания играют ключевую роль, это решение выглядит как своевременный и логичный шаг.