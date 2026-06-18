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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 13:15

АвтоВАЗ внедрил систему компьютерного зрения для контроля VIN-номеров

АвтоВАЗ внедрил систему компьютерного зрения для контроля VIN-номеров

Больше никаких проблем с регистрацией авто: АвтоВАЗ запустил умную систему проверки

АвтоВАЗ внедрил систему компьютерного зрения для контроля VIN-номеров

На заводе АвтоВАЗ стартовал пилотный проект: теперь на конвейере работает система компьютерного зрения от VisionLabs. Она проверяет правильность и качество VIN-наклеек на кузовах новых машин. Почему это важно именно сейчас, какие модели уже участвуют и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях.

На заводе АвтоВАЗ стартовал пилотный проект: теперь на конвейере работает система компьютерного зрения от VisionLabs. Она проверяет правильность и качество VIN-наклеек на кузовах новых машин. Почему это важно именно сейчас, какие модели уже участвуют и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с вопросами о подлинности и качестве маркировки автомобилей. На этом фоне АвтоВАЗ запускает на своем конвейере новую интеллектуальную систему, которая способна автоматически контролировать корректность VIN-номеров на кузовах машин. Это решение может существенно снизить риск ошибок при производстве и упростить процесс регистрации транспортных средств для конечных владельцев.

Как сообщает пресс-служба концерна, на предприятии внедрена система компьютерного зрения, разработанная компанией VisionLabs. Ее задача - не только сверять наклейки с VIN-номером на кузове, но и сравнивать их с гравировкой, а также оценивать качество и целостность самой наклейки. Такой подход особенно актуален для новых автомобилей, ведь любые несоответствия могут привести к проблемам при постановке на учет или даже к отказу в регистрации.

На первом этапе система работает с двумя моделями - Lada Aura и Lada Vesta. Это значит, что именно владельцы этих автомобилей первыми получат дополнительную гарантию правильности маркировки. В дальнейшем, по планам АвтоВАЗа, технология будет масштабироваться и на другие модели, что позволит повысить общий уровень контроля качества на всех этапах производства.

Интересно, что внедрение подобных решений - не просто технологическая новинка, а ответ на реальные запросы рынка. В последние годы участились случаи, когда автомобилисты сталкивались с ошибками в VIN-номерах, что приводило к затяжным разбирательствам с регистрационными органами. Теперь, благодаря автоматизации, человеческий фактор практически исключается, а вероятность брака снижается до минимума.

По имеющимся данным, подобные системы уже доказали свою эффективность на зарубежных автозаводах, где автоматический контроль маркировки стал стандартом. Для российского рынка это важный шаг вперед, который может стать примером для других производителей. Как отмечают специалисты, внедрение компьютерного зрения на конвейере не только ускоряет процесс проверки, но и позволяет выявлять даже малозаметные дефекты, которые сложно обнаружить вручную.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: VIN-номер - это уникальный идентификатор автомобиля, который необходим для регистрации, страхования и сервисного обслуживания. Любые ошибки или повреждения в маркировке могут привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям для владельца. Поэтому автоматизация контроля на этапе производства - это не просто технологический прогресс, а реальная забота о безопасности и спокойствии будущих покупателей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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