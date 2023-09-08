АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada

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Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети Вконтакте, с конвейера начали сходить двухцветные Lada Vesta, седаны и универсалы, с белым кузовом и черной крышей. Пока это единичные экземпляры, массовое производство могут наладить в ноябре. Также появились Lada Granta, окрашенные в серебристый металлик «Серое Плато». Но радоваться пока рано. Не исключено, что эмаль взяли из старых запасов и она скоро закончится.

С конца 2022 года автомобили Lada Granta начали красить в два цвета – черный и белый. В эти же цвета красят и Lada Vesta, сборка которых возобновилась весной 2023-го. Внедорожники Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada – в белом. Раньше в палитре Lada было порядка 8 оттенков.

В последние 20 лет основными поставщиками лакокрасочных материалов (ЛКМ) для АвтоВАЗа выступали крупнейшие иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией. Только 5% рынка занимали российские предприятия, выпускающие ЛКМ, и за это время в нашей стране не появилось новых химических производств для лакокрасочной промышленности. После введения санкций, отечественные лаборатории начали спешно разрабатывать новые эмали и искать поставщиков необходимых компонентов в странах Азии и Латинской Америки.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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