2 марта 2020, 12:34
АвтоВАЗ вновь отзывает автомобили с неисправными тормозами
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АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов у автомобилей трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Осенью 2019 года аналогичную неисправность заподозрили у 7 тысяч автомобилей Granta.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. В соответствии с инструкцией на всех автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. На момент публикации данного материала соответствующее объявление об акции на официальном сайте Росстандарта не появлялось.
Напомним, в сентябре АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Granta в связи с аналогичной неисправностью. Из семи тысяч автомобилей три тысячи находились на складах дилеров, но четыре тысячи уже успели передать клиентам. Поэтому две недели спустя Росстандарт объявил об официальном отзыве.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
А что в Германии POLO продаётся?
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