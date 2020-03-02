Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 марта 2020, 12:34

АвтоВАЗ вновь отзывает автомобили с неисправными тормозами

  • 104
  • 0
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов у автомобилей трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Осенью 2019 года аналогичную неисправность заподозрили у 7 тысяч автомобилей Granta.
Ранее мы писали
На сайте Росстандарта появилось официальное уведомление о начале отзывной кампании в отношении автомобилей ...
Читать далее
На этот раз проблемы с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов могут возникнуть у автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые сошли с конвейера АвтоВАЗа с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Автопроизводитель разослал своим дилерам предписание заменить обратный клапан, сообщает портал «Лада.Онлайн». В прилагаемом списке VIN-номеров указано 10 655 автомобилей.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. В соответствии с инструкцией на всех автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. На момент публикации данного материала соответствующее объявление об акции на официальном сайте Росстандарта не появлялось.

Напомним, в сентябре АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Granta в связи с аналогичной неисправностью. Из семи тысяч автомобилей три тысячи находились на складах дилеров, но четыре тысячи уже успели передать клиентам. Поэтому две недели спустя Росстандарт объявил об официальном отзыве.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
АвтоВАЗ вновь отзывает автомобили с неисправными тормозами
{{material_127757}}На этот раз проблемы с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов могут возникнуть у автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые сошли с конвейера АвтоВАЗа с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Автопроизводитель разослал своим дилерам предписание заменить обратный клапан, сообщает портал «Лада.Онлайн». В прилагаемом списке VIN-номеров указано 10 655 автомобилей.В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. В соответствии с инструкцией на всех автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. На момент публикации данного материала соответствующее объявление об акции на официальном сайте Росстандарта не появлялось.Напомним, в сентябре АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Granta в связи с аналогичной неисправностью. Из семи тысяч автомобилей три тысячи находились на складах дилеров, но четыре тысячи уже успели передать клиентам. Поэтому две недели спустя Росстандарт объявил об официальном отзыве.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Тамбов Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться