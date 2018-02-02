2 февраля 2018, 13:11
АвтоВАЗ вновь предлагает скидку по trade-in
В феврале АвтоВАЗ вернул программу обновления парка и скидок по trade-in при покупке нового автомобиля. Но финансирование пойдет не из федерального бюджета, а из собственных средств автоконцерна. Предложение распространяется на большинство моделей 2018 года за исключением Priora, Vesta и Xray.
ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131)
Выпускается с 1993 г.
Новый от 509 700 до 552 100 Р
Отзывов: 6
Напомним, в январе 2018 году АвтоВАЗ немного повысил цены, в среднем на 2 – 3 процента. Например, Lada Vesta и XRay подорожали в базовой комплектации на 15 000 рублей, а Grantа – на 10 000 рублей. Снижения покупательского спроса на автомобили в компании не боятся. Рост цен два раза в год стал уже традиционным. В 2016 году Лады дорожали в феврале и мае, а в 2017 году – в январе и сентябре.
По информации агентства Автостат, в прошлом году АвтоВАЗ реализовал на 17% машин больше, чем в 2016 году – всего 311 588 автомобилей. Из них 45 процентов – с использованием одной из программ гос.поддержки (утилизация, trade-in, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»).
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