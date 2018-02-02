2 февраля 2018, 13:11

АвтоВАЗ вновь предлагает скидку по trade-in

В феврале АвтоВАЗ вернул программу обновления парка и скидок по trade-in при покупке нового автомобиля. Но финансирование пойдет не из федерального бюджета, а из собственных средств автоконцерна. Предложение распространяется на большинство моделей 2018 года за исключением Priora, Vesta и Xray.
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ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131)
Выпускается с 1993 г.
Новый от 509 700 до 552 100 Р
Отзывов: 6
Если сдать старый автомобиль в trade-in, то можно рассчитывать на скидку 20 – 30 тысяч рублей. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда расходы по программе компенсировались из федерального бюджета. Тогда скидка составляла 40 – 50 тысяч. Сейчас АвтоВАЗ предлагает скидку за свой счет. Максимальная выгода достигается при покупке внедорожников Lada 4х4. Стандартные цены на них начинаются от 483 900 рублей. Но это без учета акций и специальных предложений. Помимо трейд-ин, сейчас  действуют и две госпрограммы: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно получить дополнительную 10%-ную скидку от стоимости машины.

Напомним, в январе 2018 году АвтоВАЗ немного повысил цены, в среднем на 2 – 3 процента. Например, Lada Vesta и XRay подорожали в базовой комплектации на 15 000 рублей, а Grantа – на 10 000 рублей. Снижения покупательского спроса на автомобили в компании не боятся. Рост цен два раза в год стал уже традиционным. В 2016 году Лады дорожали в феврале и мае, а в 2017 году – в январе и сентябре.


По информации агентства Автостат, в прошлом году АвтоВАЗ реализовал на 17% машин больше, чем в 2016 году – всего 311 588 автомобилей. Из них 45 процентов – с использованием одной из программ гос.поддержки (утилизация, trade-in, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»).
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| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
отзыв
| Кому: buble Что за салон?В итоге остались довольны?
Alex098
Бу Андерссон представил Lada 4х4 Urban в Западной Европе
Симпатяшка-коротышка, в России можно купить?
Дмитрий
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АвтоВАЗ вновь предлагает скидку по trade-in
{{model_1475}}Если сдать старый автомобиль в trade-in, то можно рассчитывать на скидку 20 – 30 тысяч рублей. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда расходы по программе компенсировались из федерального бюджета. Тогда скидка составляла 40 – 50 тысяч. Сейчас АвтоВАЗ предлагает скидку за свой счет. Максимальная выгода достигается при покупке внедорожников Lada 4х4. Стандартные цены на них начинаются от 483 900 рублей. Но это без учета акций и специальных предложений. Помимо трейд-ин, сейчас  действуют и две госпрограммы: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно получить дополнительную 10%-ную скидку от стоимости машины.Напомним, в январе 2018 году АвтоВАЗ немного повысил цены, в среднем на 2 – 3 процента. Например, Lada Vesta и XRay подорожали в базовой комплектации на 15 000 рублей, а Grantа – на 10 000 рублей. Снижения покупательского спроса на автомобили в компании не боятся. Рост цен два раза в год стал уже традиционным. В 2016 году Лады дорожали в феврале и мае, а в 2017 году – в январе и сентябре.По информации агентства Автостат, в прошлом году АвтоВАЗ реализовал на 17% машин больше, чем в 2016 году – всего 311 588 автомобилей. Из них 45 процентов – с использованием одной из программ гос.поддержки (утилизация, trade-in, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»).
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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