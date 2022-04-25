25 апреля 2022, 07:32
АвтоВАЗ возобновил работу: какой план сборки на неделю
Волжский и Ижевский автозаводы с 25 апреля возобновили сборку автомобилей Lada и Renault. Правда, за три недели корпоративного отпуска не удалось существенно пополнить запасы комплектующих.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Согласно опубликованному производственному плану, на Ижевском автозаводе рассчитывают собрать 1 023 автомобиля Lada Vesta, из них 56 машин в рестайлинговом исполнении. В Тольятти планируют выпустить 1 228 автомобилей Lada Granta, 563 автомобиля Niva Travel и 2 639 автомобилей на конвейере В0, где собирают Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. В общей сложности за эту неделю оба автозавода должны выпустить 5 453 автомобиля различных моделей.
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