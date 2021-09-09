АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta (Largus и Niva пока под вопросом)
Сейчас поставки комплектующих возобновились, а вслед за ними заработала сборочная линия СКП Kalina, где выпускают Lada Granta. На очереди – линия В0. Ожидается, что первые автомобили Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero сойдут с конвейера в понедельник, 13 сентября. По информации паблика Вконтакте «Нетипичный АвтоВАЗ», вероятность почти 100-процентная. На 16 сентября предварительно намечено возобновление производства Lada Niva Legend и Travel. Но опыт последних дней показал, что жизнь очень часто вносит свои коррективы даже в уже подписанные приказы.
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