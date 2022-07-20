АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Напомним, сборка «упрощенных» Lada Granta Classic 2022 стартовала в Тольятти в июне. Позднее запустили производство еще двух версий – Drive Active 2022 и Cross. В июле возобновили выпуск внедорожников Niva Legend. В августе линейка должна пополниться внедорожниками Niva Travel. Производство Lada Vesta начнется не ранее 2023 года.
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-
20.07.2022, 13:01
АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada
Отечественный автогигант выбрал российского поставщика пружин подвески для автомобилей Lada Largus. Комплектующие будут выпускать в Башкирии. Серийные поставки начнутся в августе 2022 года.Читать далее
-
04.07.2022, 12:13
Число погибших в ДТП на трассе М-5 «Урал» увеличилось до восьми
Страшное ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье вечером на трассе Оренбург – Орск. На месте погибли семь человек, еще один умер в больнице. Сейчас врачи борются за жизнь двоих пострадавших.Читать далее
-
12.04.2022, 13:50
5 машин с самой плохой шумоизоляцией (в списке только одна Lada)
Российские автовладельцы оценили качество шумоизоляции своих автомобилей. Выяснилось, что больше всего недовольства вызывают корейские модели. В пятерке худших только один автомобиль Lada, и то построенный на платформе Renault.Читать далее
-
08.04.2022, 08:51
АвтоВАЗ попытался удешевить Lada Largus Cross (получилось не очень)
В марте 2022 года АвтоВАЗ дважды повышал цены на свои автомобили. Серьезнее всех подорожали машины семейства Largus. Сначала универсалы прибавили почти 250 тысяч рублей, а затем еще 130 тысяч. Сейчас на АвтоВАЗе попытались предложить покупателям более доступную модификацию.Читать далее
-
15.03.2022, 13:19
Дилеры Lada подняли цены на ТО: владельцам «Ларгусов» придется приготовить 45 000 рублей
Вслед за ростом цен на автомобили производители увеличивают стоимость регламентных работ. Связано это, в первую очередь, с подорожанием комплектующих и расходных материалов.Читать далее
-
02.02.2022, 07:42
Владелец хочет за 8-летний Lada Largus почти за 3 млн рублей: а вы бы купили?
В Москве на продажу выставили очень дорогой универсал Lada Largus 2014 года выпуска. Главные достоинства автомобиля – продвинутая акустическая система и кастомный дизайн.Читать далее
- 770 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
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