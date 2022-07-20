АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)

02.02.2022, 07:42

Владелец хочет за 8-летний Lada Largus почти за 3 млн рублей: а вы бы купили?

В Москве на продажу выставили очень дорогой универсал Lada Largus 2014 года выпуска. Главные достоинства автомобиля – продвинутая акустическая система и кастомный дизайн.Читать далее