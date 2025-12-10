Завод в Тольятти наращивает обороты: что стоит за отменой четырехдневки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 13:29

АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года

АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года

Завод в Тольятти наращивает обороты: что стоит за отменой четырехдневки

АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года

АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.

АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.

Руководство отечественного автогиганта приняло решение о возвращении к стандартному пятидневному графику работы. Соответствующий приказ, как сообщает «Российская Газета», уже подписан президентом компании Максимом Соколовым. Изменения вступят в силу с самого начала 2026 года, знаменуя новый этап в жизни предприятия.

Этот шаг выглядит особенно значимым на фоне недавних событий. Напомним, что режим сокращенной, четырехдневной рабочей недели был введен на заводе в Тольятти относительно недавно, в конце сентября 2025 года. Обычно такие меры являются вынужденным ответом на снижение спроса или производственные трудности. Однако, судя по всему, этот период оказался для АвтоВАЗа весьма коротким и послужил лишь временной мерой для калибровки производственных процессов.

Официальной причиной для возврата к полной рабочей неделе в компании называют амбициозный производственный план на предстоящий 2026 год. Это заявление руководства говорит о многом. Прежде всего, оно свидетельствует об уверенности в стабильном спросе на автомобили Lada. По всей видимости, аналитики компании прогнозируют рост продаж и готовят производственные мощности к увеличению нагрузки.

Что именно стоит за этим оптимизмом? Вероятно, речь идет о комплексе факторов. С одной стороны, это может быть связано с успешным выводом на рынок новых моделей или обновленных версий уже популярных автомобилей. С другой - с общей стабилизацией российского автомобильного рынка и укреплением позиций отечественного производителя. Нельзя исключать и рост экспортных поставок, который также требует наращивания объемов выпуска.

Ключевым моментом в этой новости является и кадровая политика предприятия. В сообщении корпоративного канала АвтоВАЗа отдельно подчеркивается, что компания не только не планирует сокращений, но и продолжает активно нанимать новых сотрудников. Это крайне позитивный сигнал как для работников завода, так и для всего региона. В то время как многие предприятия оптимизируют штаты, АвтоВАЗ демонстрирует курс на расширение, что говорит о долгосрочной стратегии развития и вере в свои силы.

Таким образом, решение о переходе на пятидневку - это не просто формальное изменение внутреннего распорядка. Это важный индикатор состояния дел на крупнейшем автозаводе страны. Он отражает уверенность менеджмента в будущем, готовность удовлетворять растущий спрос и является хорошей новостью для всей российской автомобильной промышленности в преддверии нового года.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Красноярск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться