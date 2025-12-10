Завод в Тольятти наращивает обороты: что стоит за отменой четырехдневки

10 декабря 2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.
Руководство отечественного автогиганта приняло решение о возвращении к стандартному пятидневному графику работы. Соответствующий приказ, как сообщает «Российская Газета», уже подписан президентом компании Максимом Соколовым. Изменения вступят в силу с самого начала 2026 года, знаменуя новый этап в жизни предприятия.
Этот шаг выглядит особенно значимым на фоне недавних событий. Напомним, что режим сокращенной, четырехдневной рабочей недели был введен на заводе в Тольятти относительно недавно, в конце сентября 2025 года. Обычно такие меры являются вынужденным ответом на снижение спроса или производственные трудности. Однако, судя по всему, этот период оказался для АвтоВАЗа весьма коротким и послужил лишь временной мерой для калибровки производственных процессов.
Официальной причиной для возврата к полной рабочей неделе в компании называют амбициозный производственный план на предстоящий 2026 год. Это заявление руководства говорит о многом. Прежде всего, оно свидетельствует об уверенности в стабильном спросе на автомобили Lada. По всей видимости, аналитики компании прогнозируют рост продаж и готовят производственные мощности к увеличению нагрузки.
Что именно стоит за этим оптимизмом? Вероятно, речь идет о комплексе факторов. С одной стороны, это может быть связано с успешным выводом на рынок новых моделей или обновленных версий уже популярных автомобилей. С другой - с общей стабилизацией российского автомобильного рынка и укреплением позиций отечественного производителя. Нельзя исключать и рост экспортных поставок, который также требует наращивания объемов выпуска.
Ключевым моментом в этой новости является и кадровая политика предприятия. В сообщении корпоративного канала АвтоВАЗа отдельно подчеркивается, что компания не только не планирует сокращений, но и продолжает активно нанимать новых сотрудников. Это крайне позитивный сигнал как для работников завода, так и для всего региона. В то время как многие предприятия оптимизируют штаты, АвтоВАЗ демонстрирует курс на расширение, что говорит о долгосрочной стратегии развития и вере в свои силы.
Таким образом, решение о переходе на пятидневку - это не просто формальное изменение внутреннего распорядка. Это важный индикатор состояния дел на крупнейшем автозаводе страны. Он отражает уверенность менеджмента в будущем, готовность удовлетворять растущий спрос и является хорошей новостью для всей российской автомобильной промышленности в преддверии нового года.
