Конец четырехдневке на АвтоВАЗе: что ждет сотрудников и производство в 2026 году?

27 ноября 2025, 11:26
АвтоВАЗ возвращается к пятидневке: сокращенная рабочая неделя будет отменена
АвтоВАЗ возвращается к пятидневке: сокращенная рабочая неделя будет отменена
Крупнейший автопроизводитель России меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к полной занятости. Компания наращивает производственные мощности. Что стоит за этим важным решением? Узнайте подробности о планах гиганта.
Волжский автомобильный завод готовится к серьезным переменам в своей производственной жизни. Стало известно, что с начала 2026 года предприятие планирует полностью отказаться от режима сокращенной четырехдневной рабочей недели. Сотрудники вернутся к стандартному пятидневному графику. Это решение напрямую связано с амбициозными планами по увеличению выпуска автомобилей, которые стоят перед гигантом отечественного автопрома.
Как сообщает «Российская газета», руководство компании подтвердило, что такой шаг продиктован исключительно производственной необходимостью и высоким спросом на продукцию. В связи с переходом на полный график, система оплаты труда также вернется к прежним стандартам. Это означает, что заработная плата работников будет начисляться в стопроцентном обьеме, что, несомненно, является позитивной новостью для всего многотысячного коллектива.
Представители завода отдельно подчеркнули, что никаких сокращений персонала в планах нет. Более того, предприятие продолжает активно нанимать новых специалистов на открытые вакансии. Статистика показывает, что количество сотрудников, увольняющихся по собственному желанию, в последние месяцы заметно снизилось. Это говорит о стабилизации обстановки на заводе и росте уверенности людей в завтрашнем дне. График сменности и обьемы производства будут гибко корректироваться в зависимости от потребностей рынка и поступающих заказов.
Стоит напомнить, что режим неполной рабочей недели был введен на АвтоВАЗе осенью 2025 года, а именно с 29 сентября. Эта мера была вынужденной и стала реакцией на общее снижение активности на автомобильном рынке страны. Тогда сокращение рабочих часов позволило компании сохранить штат и избежать массовых увольнений в непростой период. Теперь же ситуация меняется в лучшую сторону.
Возвращение к пятидневке - это не просто изменение внутреннего распорядка. Это мощный сигнал для всего рынка, свидетельствующий о восстановлении потребительского спроса и укреплении позиций Lada. Компания демонстрирует уверенность в своих силах и готовность удовлетворить растущие потребности покупателей. Для Тольятти и всего региона это событие имеет огромное социальное и экономическое значение, гарантируя стабильность и развитие на ближайшие годы.
