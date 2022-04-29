АвтоВАЗ впервые может возглавить женщина
Наталья Васильева закончила МГУ и специализируется на бухгалтерском учете в транспортной сфере. На должность главбуха АвтоВАЗа она пришла в 2017 году, а до этого занимала различные руководящие позиции в одной из крупных европейских автомобильных групп. В марте 2020 года Васильеву назначили на должность исполнительного вице-президента по финансам АвтоВАЗа.
По словам коллег, Васильева – настоящий пример руководителя нового формата, когда общение с рядовыми сотрудницами бухгалтерии стало менее формальным и порой даже дружеским. Она может запросто прийти на рабочее место к сотруднику и лично дать необходимое поручение или наоборот посмотреть, как работает тот или иной ресурс, формируется тот или иной отчет. Она всегда открыта людям и новым знаниям.
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