18 декабря 2018, 14:49

АвтоВАЗ выходит на прибыльность впервые за 10 лет

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По итогам 2018 года, компания АвтоВАЗ может получить порядка 5 – 6 млрд рублей прибыли. По словам генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова, это первая прибыль за десять лет.
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По итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль АвтоВАЗа составила 5,4 млрд рублей. Это дает основания полагать, что к концу года компании удастся зафиксировать прибыль на отметке не менее 5 – 6 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 9 месяцев прошлого года АвтоВАЗ ушел в убыток на 4,5 млрд рублей. Убыточным отечественный автопроизводитель был на протяжении последних 10 лет.

Полученную прибыль можно направить на выплату дивидендов акционерам, а можно вложить в инвестиционную программу. Сергей Чемезов подчеркнул, что логичнее было бы инвестировать средства в развитие компании, но окончательное решение, безусловно, должны принять акционеры. ГК «Ростех» имеет 25-процентную долю в АвтоВАЗе и отказываться от нее не планирует, поскольку это - «большой социальный актив».

В 2018 году компания АвтоВАЗ вывела на рынок сразу несколько знаковых новинок. Наиболее важным стал рестайлинг автомобилей семейства Lada Granta. Летом начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross, а в ноябре – хэтчбека Xray Cross. В ноябре компания отчиталась о небывалых продажах. Рыночная доля Lada достигла 20%. Это лучший показатель за последние семь лет.

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АвтоВАЗ выходит на прибыльность впервые за 10 лет
{{material_125201}}По итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль АвтоВАЗа составила 5,4 млрд рублей. Это дает основания полагать, что к концу года компании удастся зафиксировать прибыль на отметке не менее 5 – 6 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 9 месяцев прошлого года АвтоВАЗ ушел в убыток на 4,5 млрд рублей. Убыточным отечественный автопроизводитель был на протяжении последних 10 лет.Полученную прибыль можно направить на выплату дивидендов акционерам, а можно вложить в инвестиционную программу. Сергей Чемезов подчеркнул, что логичнее было бы инвестировать средства в развитие компании, но окончательное решение, безусловно, должны принять акционеры. ГК «Ростех» имеет 25-процентную долю в АвтоВАЗе и отказываться от нее не планирует, поскольку это - «большой социальный актив».В 2018 году компания АвтоВАЗ вывела на рынок сразу несколько знаковых новинок. Наиболее важным стал рестайлинг автомобилей семейства Lada Granta. Летом начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross, а в ноябре – хэтчбека Xray Cross. В ноябре компания отчиталась о небывалых продажах. Рыночная доля Lada достигла 20%. Это лучший показатель за последние семь лет.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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