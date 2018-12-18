18 декабря 2018, 14:49
АвтоВАЗ выходит на прибыльность впервые за 10 лет
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По итогам 2018 года, компания АвтоВАЗ может получить порядка 5 – 6 млрд рублей прибыли. По словам генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова, это первая прибыль за десять лет.
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Полученную прибыль можно направить на выплату дивидендов акционерам, а можно вложить в инвестиционную программу. Сергей Чемезов подчеркнул, что логичнее было бы инвестировать средства в развитие компании, но окончательное решение, безусловно, должны принять акционеры. ГК «Ростех» имеет 25-процентную долю в АвтоВАЗе и отказываться от нее не планирует, поскольку это - «большой социальный актив».
В 2018 году компания АвтоВАЗ вывела на рынок сразу несколько знаковых новинок. Наиболее важным стал рестайлинг автомобилей семейства Lada Granta. Летом начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross, а в ноябре – хэтчбека Xray Cross. В ноябре компания отчиталась о небывалых продажах. Рыночная доля Lada достигла 20%. Это лучший показатель за последние семь лет.
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