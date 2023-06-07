АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна
Также лифтбек получил хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна с черным лаком и алмазной полировкой. В салоне установили анатомические кресла с выраженной боковой поддержкой. Лифтбек Granta Drive Active доступен в только в белом цвете и в единственной комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, обогревом передних сидений и аудиосистемой с четырьмя динамиками.
Под капотом, к сожалению, изменений не произошло. Лифтбек Granta Drive Active оснащен стандартным 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Стоит такой автомобиль от 980 900 рублей.
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«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
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АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
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16.05.2023, 19:29
Автомобили Lada раскупают быстрее, чем ожидалось
Продажи автомобилей Lada в 2023 году достигли первого значимого рубежа – 100 000 автомобилей. АвтоВАЗ рассказал, какой автомобиль стал «юбилейным» и где его купили.Читать далее
-
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