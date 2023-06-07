АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна

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Теперь драйверская версия Granta Drive Active доступна не только в кузове «седан», но «лифтбек». От стандартного лифтбека автомобиль отличается более агрессивными бамперами и аэродинамическим обвесом, который снижает подъемную силу на величину до 45%. Спортивный стиль продолжается в красных акцентах на бамперах и в отделке салона.

Также лифтбек получил хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна с черным лаком и алмазной полировкой. В салоне установили анатомические кресла с выраженной боковой поддержкой. Лифтбек Granta Drive Active доступен в только в белом цвете и в единственной комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, обогревом передних сидений и аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Фото: Lada

Под капотом, к сожалению, изменений не произошло. Лифтбек Granta Drive Active оснащен стандартным 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Стоит такой автомобиль от 980 900 рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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