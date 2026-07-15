Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 13:11

АвтоВАЗ выпустил три новые Lada: спрос растет, Iskra уже в топе продаж

АвтоВАЗ выпустил три новые Lada: спрос растет, Iskra уже в топе продаж

Lada снова в игре: три новые модели за 4 года - как АвтоВАЗ удивляет рынок

АвтоВАЗ выпустил три новые Lada: спрос растет, Iskra уже в топе продаж

Автомобили Lada вновь оказались в центре внимания: за четыре года АвтоВАЗ представил сразу три современные модели, что стало неожиданностью даже для опытных аналитиков. Как изменился спрос, какие перспективы у Iskra и Azimut, и почему это важно для российских водителей именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что темпы обновления модельного ряда сопоставимы с эпохой Renault, а эксперты уже строят прогнозы по итогам года.

Автомобили Lada вновь оказались в центре внимания: за четыре года АвтоВАЗ представил сразу три современные модели, что стало неожиданностью даже для опытных аналитиков. Как изменился спрос, какие перспективы у Iskra и Azimut, и почему это важно для российских водителей именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что темпы обновления модельного ряда сопоставимы с эпохой Renault, а эксперты уже строят прогнозы по итогам года.

Для российских автолюбителей новости о новых моделях Lada имеют особое значение: отечественный бренд не только удерживает позиции на рынке, но и демонстрирует неожиданный рост интереса со стороны покупателей. Как сообщает Российская Газета, глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что автомобили Lada сегодня востребованы как никогда. Это не просто слова - за последние четыре года АвтоВАЗ вывел на рынок сразу три новые модели: Aura, Iskra и Azimut. Такой темп обновления модельного ряда ранее был характерен лишь для периода сотрудничества с Renault, который длился 15 лет.

Особое внимание Чемезов уделил модели Iskra, которая уже заняла восьмое место в рейтинге продаж среди всех автомобилей в России. По его словам, если динамика сохранится, к концу года Iskra может подняться до шестой позиции. Это серьезный сигнал для рынка: отечественные автомобили вновь становятся конкурентоспособными не только по цене, но и по уровню оснащения и дизайну. Новый кроссовер Azimut, представленный на Петербургском международном экономическом форуме, также вызывает интерес у экспертов и потенциальных покупателей. По оценке топ-менеджера, Azimut отличается современным уровнем комфорта и удобства, а планируемый объем производства может достичь 70 тысяч машин в год.

Стоит отметить, что столь активное обновление модельного ряда Lada не осталось незамеченным и среди специалистов. Многие эксперты отмечают, что АвтоВАЗ сумел не только сохранить узнаваемость бренда, но и внедрить современные решения, которые ранее были доступны лишь в более дорогом сегменте. Например, в недавнем материале подробно разбирались изменения в конструкции и оснащении Lada Niva Legend после рестайлинга - эксперты объяснили, почему обновления оказались важны для покупателей.

По информации Российская Газета, Чемезов также отметил, что новые модели Lada оснащаются современными и более мощными моторами, что позволяет им конкурировать с иностранными аналогами. В частности, Lada Vesta и Iskra получат новые силовые агрегаты, что должно повысить их привлекательность для покупателей, ориентированных на динамику и надежность. Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что отечественные автомобили становятся все более технологичными, а уровень локализации производства продолжает расти.

В целом, ситуация на рынке свидетельствует о том, что АвтоВАЗ делает ставку на обновление и расширение модельного ряда, что может привести к дальнейшему укреплению позиций бренда в России. Для покупателей это означает больший выбор современных и доступных автомобилей, а для рынка - усиление конкуренции среди производителей. Если темпы развития сохранятся, Lada вполне способна закрепить за собой статус одного из лидеров российского автопрома в ближайшие годы.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT, ВАЗ (Lada) Aura, ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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