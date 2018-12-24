24 декабря 2018, 13:42

АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей к 2026 году

  • 681
  • 0
АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года и обозначил планы на будущее. К 2026 году компания выпустит 8 новых моделей, еще 9 моделей ждет плановый рестайлинг.
^
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей к 2026 году ВАЗ (Lada)
Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ готовится обновить седан Lada Vesta. В Сети появилась новая фотография интерьера, сделанная ...
Читать далее
Для АвтоВАЗа 2018 год стал одним из самых удачных за последнее время. Впервые за 10 лет компания выходит на операционную прибыль, а бренд Lada отвоевал 20-процентную долю на отечественном рынке новых автомобилей. Отчасти это стало возможным благодаря массированному продуктовому наступлению. 

В июне начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross. В августе на рынок вышло обновленное семейство автомобилей Lada Granta, в которое теперь входит сразу четыре модификации: седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. В ноябре стартовали продажи вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross.

Аналогичной стратегии компания собирается придерживаться и в дальнейшем. Всего до 2026 года АвтоВАЗ обещает нам 8 новинок и 9 «фейслифтов». В начале 2019 года должны стартовать продажи «заряженного» седана Lada Vesta Sport. Вслед за ним на рынок выйдет спортивный универсал Vesta SW Sport. АвтоВАЗ уже оформил на него необходимые сертификаты (ОТТС). В первой половине 2019 года у дилеров Lada должен появиться вседорожный универсал Granta Cross.
 
Не за горами и плановый рестайлинг седана Lada Vesta. Также в число ожидаемых новинок ближайших трех лет входит новый фургон Lada Van, построенный на базе Renault Dokker и, конечно, внедорожник Lada 4x4 нового поколения. 
Новинки и концепт кары Лада
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
Форум ВАЗ 1111 Ока
Привет! подскажите пожалуйста, коленвалы от двиг на 650 кубиков и 750 кубиков одинаковые или не
Эля
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей к 2026 году
{{material_125302}}Для АвтоВАЗа 2018 год стал одним из самых удачных за последнее время. Впервые за 10 лет компания выходит на операционную прибыль, а бренд Lada отвоевал 20-процентную долю на отечественном рынке новых автомобилей. Отчасти это стало возможным благодаря массированному продуктовому наступлению. В июне начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross. В августе на рынок вышло обновленное семейство автомобилей Lada Granta, в которое теперь входит сразу четыре модификации: седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. В ноябре стартовали продажи вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross.Аналогичной стратегии компания собирается придерживаться и в дальнейшем. Всего до 2026 года АвтоВАЗ обещает нам 8 новинок и 9 «фейслифтов». В начале 2019 года должны стартовать продажи «заряженного» седана Lada Vesta Sport. Вслед за ним на рынок выйдет спортивный универсал Vesta SW Sport. АвтоВАЗ уже оформил на него необходимые сертификаты (ОТТС). В первой половине 2019 года у дилеров Lada должен появиться вседорожный универсал Granta Cross. Не за горами и плановый рестайлинг седана Lada Vesta. Также в число ожидаемых новинок ближайших трех лет входит новый фургон Lada Van, построенный на базе Renault Dokker и, конечно, внедорожник Lada 4x4 нового поколения. 
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Республика Татарстан Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG