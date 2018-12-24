24 декабря 2018, 13:42
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей к 2026 году
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АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года и обозначил планы на будущее. К 2026 году компания выпустит 8 новых моделей, еще 9 моделей ждет плановый рестайлинг.
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В июне начались продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross. В августе на рынок вышло обновленное семейство автомобилей Lada Granta, в которое теперь входит сразу четыре модификации: седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. В ноябре стартовали продажи вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross.
Аналогичной стратегии компания собирается придерживаться и в дальнейшем. Всего до 2026 года АвтоВАЗ обещает нам 8 новинок и 9 «фейслифтов». В начале 2019 года должны стартовать продажи «заряженного» седана Lada Vesta Sport. Вслед за ним на рынок выйдет спортивный универсал Vesta SW Sport. АвтоВАЗ уже оформил на него необходимые сертификаты (ОТТС). В первой половине 2019 года у дилеров Lada должен появиться вседорожный универсал Granta Cross.
Не за горами и плановый рестайлинг седана Lada Vesta. Также в число ожидаемых новинок ближайших трех лет входит новый фургон Lada Van, построенный на базе Renault Dokker и, конечно, внедорожник Lada 4x4 нового поколения.
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