АвтоВАЗ выпустит пять совершенно новых моделей
Во время видеообращения, посвященного 55-летию компании, президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о том, что в ближайшие четыре года компания представит пять новых автомобилей. Именно 20 июля в 1966 году было подписано правительственное постановление СССР о строительстве в Тольятти автомобильного завода.
«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — объяснил Мор.
Новое поколение внедорожника ожидается в 2024 году и оно будет сильно отличаться от концепт-кара 4x4 Vision, который был представлен на московском автосалоне в 2018-м году. Линейку двигателей унифицируют с другими моделями Renault и Dacia. В базовой версии, предположительно, будет стоять 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных сил.
Среди анонсированных новинок ожидается новый кроссовер C-класса и рестайлинговая Vesta. Что именно имел в виду Мор под «новым семейством B-класса», неясно. Есть предположения, что это новое поколение Granta.
Renault на российском рынке представит новые Logan и Sandero, внешность которых была запатентована в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Напомним, что АвтоВАЗ переводит все автомобили на новую платформу CMF-B, которая известна по румынской Dacia.
- 549 999 РRenault Logan 2013 в Москве
- 210 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 260 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 650 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 749 000 РRenault Sandero Stepway 2017 в Москве
- 699 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 569 000 РRenault Logan 2016 в Москве
- 310 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 339 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 415 000 РRenault Logan 2010 в Москве
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