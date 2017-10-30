30 октября 2017, 13:09

«АвтоВАЗ» выпустит седан Lada Vesta Cross

Волжский автопроизводитель намерен пополнить семейство Lada Vesta новой версией седана. Модель предстанет на рынке во вседорожном варианте исполнения. По предварительным данным, к основному названию добавится индекс Cross.
^

ВАЗ Lada Vesta
Выпускается с 2015 г.
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Отзывов: 3
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на топ-менеджера российского предприятия Максима Саржина, машина появится «в самое ближайшее время». Правда, полный привод «Веста» не получит. Установка его потребует больших финансовых вливаний, что отрицательно скажется на стоимости авто.

Ранее в России стартовали продажи универсала Vesta SW и его вседорожной Cross-версии. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.

Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.

Новинки и концепт кары Lada Лада Веста

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Купили в семью. Езжу на ней пока только я, за мужем водитель на Солярисе приезжает. Ездила и на том, есть с чем сравнить. Дизайн внешний больше у Соляриса нравится. Особенно у Весты раздражает огромная щель под капотом. Салон у Весты и приятнее, и комфортнее. Машину взяли у "перекупа" с 2000 км. Ничего ...
Марина
Началась сборка универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
Интересно узнать, сколько будет стоить это чудо отечественной инженерной мысли?
Александр
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа ВАЗ Lada Vesta
Объявления о продаже ВАЗ Lada Vesta
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«АвтоВАЗ» выпустит седан Lada Vesta Cross
{{model_6176}}Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на топ-менеджера российского предприятия Максима Саржина, машина появится «в самое ближайшее время». Правда, полный привод «Веста» не получит. Установка его потребует больших финансовых вливаний, что отрицательно скажется на стоимости авто.Ранее в России стартовали продажи универсала Vesta SW и его вседорожной Cross-версии. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Анапа Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG