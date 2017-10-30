30 октября 2017, 13:09
«АвтоВАЗ» выпустит седан Lada Vesta Cross
Волжский автопроизводитель намерен пополнить семейство Lada Vesta новой версией седана. Модель предстанет на рынке во вседорожном варианте исполнения. По предварительным данным, к основному названию добавится индекс Cross.
ВАЗ Lada Vesta
Выпускается с 2015 г.
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Отзывов: 3
Ранее в России стартовали продажи универсала Vesta SW и его вседорожной Cross-версии. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.
Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.
Читайте по теме
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Читайте по теме
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купили в семью. Езжу на ней пока только я, за мужем водитель на Солярисе приезжает. Ездила и на том, есть с чем сравнить. Дизайн внешний больше у Соляриса нравится. Особенно у Весты раздражает огромная щель под капотом. Салон у Весты и приятнее, и комфортнее. Машину взяли у "перекупа" с 2000 км. Ничего ...
Интересно узнать, сколько будет стоить это чудо отечественной инженерной мысли?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное