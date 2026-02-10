Почему сообщения о массовых поломках электроники на новых Ларгусах вызвали бурную реакцию

АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus

АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.

АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.

В последние недели среди российских автомобилистов активно обсуждается тема надежности электронных блоков управления (ЭБУ) на новых Lada Largus. Причиной послужили публикации в СМИ, где утверждалось о якобы массовых отказах электроники на автомобилях 2024-2025 годов выпуска. Для многих владельцев и потенциальных покупателей эта новость стала поводом для беспокойства: ведь сбои в ЭБУ могут привести к серьезным проблемам с двигателем, коробкой передач и всей электроникой машины.

Однако АВТОВАЗ официально опроверг информацию о масштабных дефектах. По данным компании, с момента возобновления производства Largus в Ижевске в 2024 году было реализовано свыше 59 тысяч автомобилей, и статистика обращений по вопросам работы ЭБУ не превышает одной тысячной доли от общего числа проданных машин. Это означает, что случаи неисправностей единичны и не носят массового характера.

В компании подчеркивают: несмотря на появившиеся в прессе сообщения о якобы многочисленных поломках, ни один из авторов публикаций не предоставил конкретных данных о сломанных экземплярах. Более того, на запросы АВТОВАЗа с просьбой уточнить детали, журналисты не ответили. Это вызывает вопросы о достоверности подобных сообщений и их реальном влиянии на репутацию бренда.

Для российских автолюбителей важно понимать, что электронные блоки управления - сложные устройства, и отдельные случаи сбоев возможны на любой современной машине. Однако статистика по Lada Largus говорит о крайне низком уровне подобных обращений. Это подтверждает, что массовых проблем с электроникой на этих автомобилях не зафиксировано.

Напомним, Lada Largus выпускается в нескольких модификациях: универсал, фургон и кросс-универсал. Универсал сейчас доступен по цене от 1 587 000 рублей и оснащается 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра. Несмотря на слухи, спрос на модель остается стабильным, а владельцы отмечают ее практичность и доступность в обслуживании.

Таким образом, ситуация с ЭБУ на Largus в очередной раз показывает, как быстро могут распространяться неподтвержденные слухи и насколько важно опираться на официальные данные и реальную статистику. Для большинства владельцев Lada Largus поводов для беспокойства нет: автомобили продолжают исправно служить своим хозяевам, а случаи сбоев электроники остаются редкостью.