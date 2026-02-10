Почему сообщения о массовых поломках электроники на новых Ларгусах вызвали бурную реакцию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 07:54

АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus

АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus

Почему сообщения о массовых поломках электроники на новых Ларгусах вызвали бурную реакцию

АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus

АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.

АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.

В последние недели среди российских автомобилистов активно обсуждается тема надежности электронных блоков управления (ЭБУ) на новых Lada Largus. Причиной послужили публикации в СМИ, где утверждалось о якобы массовых отказах электроники на автомобилях 2024-2025 годов выпуска. Для многих владельцев и потенциальных покупателей эта новость стала поводом для беспокойства: ведь сбои в ЭБУ могут привести к серьезным проблемам с двигателем, коробкой передач и всей электроникой машины.

Однако АВТОВАЗ официально опроверг информацию о масштабных дефектах. По данным компании, с момента возобновления производства Largus в Ижевске в 2024 году было реализовано свыше 59 тысяч автомобилей, и статистика обращений по вопросам работы ЭБУ не превышает одной тысячной доли от общего числа проданных машин. Это означает, что случаи неисправностей единичны и не носят массового характера.

В компании подчеркивают: несмотря на появившиеся в прессе сообщения о якобы многочисленных поломках, ни один из авторов публикаций не предоставил конкретных данных о сломанных экземплярах. Более того, на запросы АВТОВАЗа с просьбой уточнить детали, журналисты не ответили. Это вызывает вопросы о достоверности подобных сообщений и их реальном влиянии на репутацию бренда.

Для российских автолюбителей важно понимать, что электронные блоки управления - сложные устройства, и отдельные случаи сбоев возможны на любой современной машине. Однако статистика по Lada Largus говорит о крайне низком уровне подобных обращений. Это подтверждает, что массовых проблем с электроникой на этих автомобилях не зафиксировано.

Напомним, Lada Largus выпускается в нескольких модификациях: универсал, фургон и кросс-универсал. Универсал сейчас доступен по цене от 1 587 000 рублей и оснащается 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра. Несмотря на слухи, спрос на модель остается стабильным, а владельцы отмечают ее практичность и доступность в обслуживании.

Таким образом, ситуация с ЭБУ на Largus в очередной раз показывает, как быстро могут распространяться неподтвержденные слухи и насколько важно опираться на официальные данные и реальную статистику. Для большинства владельцев Lada Largus поводов для беспокойства нет: автомобили продолжают исправно служить своим хозяевам, а случаи сбоев электроники остаются редкостью.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ульяновск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться