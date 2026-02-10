Почему сообщения о массовых поломках электроники на новых Ларгусах вызвали бурную реакцию

10 февраля 2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.
В последние недели среди российских автомобилистов активно обсуждается тема надежности электронных блоков управления (ЭБУ) на новых Lada Largus. Причиной послужили публикации в СМИ, где утверждалось о якобы массовых отказах электроники на автомобилях 2024-2025 годов выпуска. Для многих владельцев и потенциальных покупателей эта новость стала поводом для беспокойства: ведь сбои в ЭБУ могут привести к серьезным проблемам с двигателем, коробкой передач и всей электроникой машины.
Однако АВТОВАЗ официально опроверг информацию о масштабных дефектах. По данным компании, с момента возобновления производства Largus в Ижевске в 2024 году было реализовано свыше 59 тысяч автомобилей, и статистика обращений по вопросам работы ЭБУ не превышает одной тысячной доли от общего числа проданных машин. Это означает, что случаи неисправностей единичны и не носят массового характера.
В компании подчеркивают: несмотря на появившиеся в прессе сообщения о якобы многочисленных поломках, ни один из авторов публикаций не предоставил конкретных данных о сломанных экземплярах. Более того, на запросы АВТОВАЗа с просьбой уточнить детали, журналисты не ответили. Это вызывает вопросы о достоверности подобных сообщений и их реальном влиянии на репутацию бренда.
Для российских автолюбителей важно понимать, что электронные блоки управления - сложные устройства, и отдельные случаи сбоев возможны на любой современной машине. Однако статистика по Lada Largus говорит о крайне низком уровне подобных обращений. Это подтверждает, что массовых проблем с электроникой на этих автомобилях не зафиксировано.
Напомним, Lada Largus выпускается в нескольких модификациях: универсал, фургон и кросс-универсал. Универсал сейчас доступен по цене от 1 587 000 рублей и оснащается 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра. Несмотря на слухи, спрос на модель остается стабильным, а владельцы отмечают ее практичность и доступность в обслуживании.
Таким образом, ситуация с ЭБУ на Largus в очередной раз показывает, как быстро могут распространяться неподтвержденные слухи и насколько важно опираться на официальные данные и реальную статистику. Для большинства владельцев Lada Largus поводов для беспокойства нет: автомобили продолжают исправно служить своим хозяевам, а случаи сбоев электроники остаются редкостью.
Похожие материалы Лада
-
30.01.2026, 18:39
Гарантийные правила Lada в 2026: что изменилось и когда могут отказать в ремонте
В 2026 году для владельцев Lada действуют новые правила гарантийного ремонта. Официальные дилеры отвечают за заводские дефекты, но есть нюансы, которые могут лишить права на бесплатное обслуживание. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 08:31
Необычная доработка Largus: зачем владельцы ВАЗ 21129 ставят теплообменник от VAG
Владельцы Ларгуса с мотором ВАЗ 21129 ищут способы повысить надежность и ресурс двигателя. Один из нестандартных подходов - интеграция теплообменника от дизельных VAG. Почему это решение становится все популярнее и с какими нюансами сталкиваются энтузиасты - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 08:31
Лучший семиместный минивэн до 1,5 млн рублей — эксперт назвал, какой автомобиль не подведет
Эксперт разобрался, какие минивэны с пробегом до 200 тысяч км заслуживают внимания. В обзоре - плюсы и минусы популярных моделей, нюансы эксплуатации и неожиданные детали. Не спешите с выбором, пока не прочтете это.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
13.01.2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
20.11.2025, 09:32
В Тольятти сфотографировали редчайший Lada Largus для VIP-персон АвтоВАЗа
В Тольятти заметили необычный автомобиль. Это редкая версия Lada Largus. Машину создавали для руководства АвтоВАЗа. Всего было выпущено 32 таких универсала. Узнайте, чем он отличается от обычных.Читать далее
-
09.11.2025, 22:12
Продажи Lada Largus в России остановили из-за дефекта в рулевом управлении
Продажи Lada Largus внезапно остановлены. Дилеры прекратили выдавать популярные автомобили. Причина оказалась весьма серьезной. АвтоВАЗ проводит масштабную проверку. Что будет с уже проданными машинами?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее
