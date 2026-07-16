Мощнее, надёжнее, умнее: АВТОВАЗ показал двигатели нового поколения - выжал максимум без турбины

АВТОВАЗ вывел на рынок новые бензиновые двигатели с увеличенной мощностью

АВТОВАЗ представил свежую линейку двигателей, которые уже вызвали интерес у специалистов. Новые моторы обещают повысить конкурентоспособность отечественных моделей на фоне растущего давления со стороны китайских брендов. Какие изменения внедрены и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти обновления могут повлиять на весь рынок.

АВТОВАЗ представил свежую линейку двигателей, которые уже вызвали интерес у специалистов. Новые моторы обещают повысить конкурентоспособность отечественных моделей на фоне растущего давления со стороны китайских брендов. Какие изменения внедрены и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти обновления могут повлиять на весь рынок.

На закрытом техническом семинаре для прессы АВТОВАЗ официально презентовал серию бензиновых двигателей под названием «Новое поколение». В нее вошли два атмосферных мотора: 1,6 литра (120 л.с.) с индексом ВАЗ-21122 и 1,8 литра (135 л.с.) с индексом ВАЗ-21172. По данным 110km.ru, эти агрегаты отличаются не только увеличенной мощностью, но и рядом конструктивных доработок, которые должны повысить их надежность и эффективность.

История развития двигателей АВТОВАЗа уходит корнями к ВАЗ-21127, который появился еще в 2011 году и устанавливался на Lada Kalina, Granta и Priora. В 2015 году на смену ему пришел ВАЗ-21129 (106 л.с.), а спустя год - более мощный 1,8-литровый ВАЗ-21179 (122 л.с.), который, однако, оказался склонен к повышенному расходу масла. Только в 2023 году удалось решить эту проблему с помощью версии 1,8 EVO (ВАЗ-21179-95), где были устранены основные недостатки, включая подергивания на низких оборотах.

Однако появление новых китайских моделей на российском рынке поставило перед инженерами задачу увеличить отдачу моторов. Мощности в 122 л.с. для современных автомобилей уже недостаточно, особенно для таких моделей, как Lada Vesta, Lada Aura и готовящийся к выпуску кроссовер Lada Azimut. Хотя турбированные двигатели могли бы стать радикальным решением, АВТОВАЗ решил выжать максимум из атмосферных агрегатов, повысив их мощность до 120 и 135 л.с. соответственно.

Внешне новые моторы практически не отличаются друг от друга: различия кроются в коленвалах, поршнях и блоках цилиндров. Диаметр цилиндров одинаковый, а разница в объеме достигается за счет разного хода поршня. В 1,6-литровой версии уменьшено количество противовесов на коленвале, что позволило снизить массу и механические потери. Оба двигателя получили поршни с выемками под клапана, что делает их «невтыковыми» - важная особенность для тех, кто может пропустить замену ремня ГРМ.

Среди ключевых технических новшеств - оптимизированные впускные и выпускные каналы, увеличенная степень сжатия (10,6 против 10,45 у предыдущего поколения), свечи зажигания с меньшим диаметром резьбы, новые распредвалы, клапаны и направляющие, а также модернизированный модуль впуска и топливная система. Впускная система теперь забирает воздух из более холодной зоны, что снижает шум и повышает эффективность. В 1,6-литровом моторе впервые появилась система изменения фаз на впуске VVT, ранее доступная только для 1,8-литрового агрегата.

Фото: ladaclub.net

Новые двигатели будут устанавливаться на Lada Iskra (1,6 л, 120 л.с.), а также на кроссовер Lada Azimut, где 1,6-литровый мотор станет базовым, а 1,8-литровый - топовым до появления турбоверсии. Для Lada Vesta и Lada Aura 1,8-литровый двигатель также станет флагманским вариантом.

В последние годы АВТОВАЗ активно модернизирует свою линейку, внедряя новые технологии и обновляя модельный ряд, чтобы соответствовать современным требованиям рынка и конкурировать с иностранными производителями. Судя по представленным характеристикам, новые моторы ВАЗ-21122 и ВАЗ-21172 демонстрируют заметный прирост мощности и крутящего момента по сравнению с предшественниками. Это может повысить привлекательность российских автомобилей для покупателей, которые ищут современные решения без избыточного расхода топлива и масла.

Важно отметить, что подобные обновления позволяют АВТОВАЗу удерживать позиции на рынке в условиях растущей конкуренции со стороны зарубежных брендов, особенно из Китая. Внедрение новых технологий и повышение мощности атмосферных двигателей выглядит как своевременный шаг для поддержки отечественного автопрома.