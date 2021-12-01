АвтоВАЗ взвинтил цены на автомобили Lada серьезнее, чем ожидалось
Фургоны Largus стали дороже на 25 000 рублей, а универсалы – на 32 000 рублей. Семейство Vesta прибавило от 25 000 до 40 000 рублей в зависимости от модификации, а хэтчбеки Xray – по 28 000 – 30 000 рублей. Предыдущий раз АвтоВАЗ поднимал цены две недели назад, с 18 октября.
Также с 1 декабря АвтоВАЗ начал включать в цену автомобилей «обязательные» допы, от которых, впрочем, можно будет отказаться. В прайс-листе появился «Набор аксессуаров», его цена учтена в стоимости автомобиля. Но в случае отказа цена автомобиля уменьшается на стоимость набора. Ранее стало известно, что АвтоВАЗ предписал дилерам продавать с такими наборами не менее 80% машин.
- 1 300 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
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