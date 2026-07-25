Сколько теряет Granta за 3 года и где LADA уступает Toyota: главные цифры юбилея

25 июля 2026, 18:58
АВТОВАЗ за 60 лет: сколько машин выпущено и как менялся автопарк России
АВТОВАЗ за 60 лет: сколько машин выпущено и как менялся автопарк России
АВТОВАЗ отметил 60-летие, а аналитики подвели итоги: сколько автомобилей LADA произведено, какова доля бренда в российском автопарке и почему цены на новые и подержанные машины продолжают меняться. В материале - свежие данные и экспертные оценки.
Юбилей АВТОВАЗа - не просто дата, повод для масштабного изменения в российском автопроме. По шести направлениям завод прошел путь от первых партий до миллионов выпущенных машин, ставших символами отечественного автомобилестроения. По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, за это время с конвейеров сошло более 35 миллионов автомобилей, из которых более 31 миллиона - под маркой LADA.
С 1970 года LADA стала частью российского автопарка. Помимо штатных моделей, с 2013 по 2022 год на заводах собирались и иномарки - Renault, Nissan, Datsun, выпущено около 850 тысяч авто. Еще почти 2 миллиона LADA производятся на партнерских площадках, не считая зарубежных сборок. Крупные совместные проекты - Шевроле Нива (730 тысяч экземпляров) и «Ока» (507 тысяч) - также внесли вклад в общую статистику.
Сегодня на дорогах России зарегистрировано 12,2 миллиона автомобилей LADA, что составляет примерно четверть всего автопарка страны. Однако, в некоторых регионах, например, на Дальнем Востоке и в Сибири, лидируют другие бренды — Toyota и Volkswagen. В то же время LADA остается популярной и в странах ближнего зарубежья, а в прошлом активно экспортировалась и собиралась в Финляндии, Эквадоре, Украине и Казахстане.
Ценовой ассортимент новых автомобилей LADA заметно вырос за последние годы. Минимальная стоимость новой LADA Granta начинается с 624 тысяч рублей, но фактически дилеры предлагают ее от 850 тысяч. Самая дорогая серийная модель — Aura — оценивается в 2,25 миллиона рублей, а Vesta Sport — в 2,35 миллиона. LADA Niva Travel стоит около 1,34 миллиона. На вторичном рынке цены начинаются от 150 тысяч рублей, однако реально востребованные варианты часто встречаются в цепочке 500-999 тысяч.
Эксперты отмечают, что автомобили LADA хорошо сохраняют остаточную стоимость. Например, трехлетняя Granta имеет разницу всего в 6,5% от своей цены, а Largus иногда даже дорожает на вторичке. Владение LADA в течение 3-5 лет при грамотном обслуживании может быть выгодным, особенно с учетом ситуации на автомобильном рынке. Такая тенденция наблюдается и в других сегментах: отечественные машины часто оказываются более ликвидными, чем многие иномарки.
В истории российского автопрома есть и другие знаковые модели, которые стали частью культурного кода страны. Например, ВАЗ-2107, о котором подробно рассказывается в материале о феномене «семерки» и ее влиянии на автокультуру . Подобные примеры представляют собой важную роль отечественных брендов в формировании автомобильного рынка и привычек россиян.
Если посмотреть на общую картину, статистика АВТОВАЗа за 60 лет позволяет понять не только динамику производства, но и особенности будущего, региональные различия и перспективы развития. Для многих россиян выбор LADA остается рациональным в силу доступности, простоты обслуживания и высокой ликвидности. В условиях меняющегося рынка эти факторы могут стать определяющими при покупке автомобиля.
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