7 июня 2019, 11:30

АвтоВАЗ заменит указатели поворота на Lada 4x4

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Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить уплотнитель бокового указателя поворота и сам указатель у более, чем 9 000 внедорожников Lada 4x4.
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В опубликованном порталом «Лада.Онлайн» документе говорится, что из-за «возможного несоответствия» указатели поворота могут разрушаться. Больше никаких подробностей о причинах дефекта не уточняется. Во избежание неприятной для автовладельцев ситуации, уплотнители боковых указателей поворота и сами указатели следует заменить. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.

Нынешнюю сервисную акцию нельзя называть отзывом в прямом смысле слова. Внедорожники Lada 4x4 не планируют специально приглашать в дилерский сервис. Но если автомобиль из списка приедет к дилеру на плановое ТО или ремонт, то на нем заодно заменят и боковые указатели поворота. В прилагаемом к предписанию списке значатся VIN-коды 9 074 автомобилей.

Предыдущий масштабный отзыв автомобилей АвтоВАЗа был объявлен буквально несколько дней назад. В сервис спешно пригласили владельцев 933 хэтчбеков Lada Xray из-за дефекта сварного шва вала рулевого управления.


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Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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АвтоВАЗ заменит указатели поворота на Lada 4x4
{{material_126682}}В опубликованном порталом «Лада.Онлайн» документе говорится, что из-за «возможного несоответствия» указатели поворота могут разрушаться. Больше никаких подробностей о причинах дефекта не уточняется. Во избежание неприятной для автовладельцев ситуации, уплотнители боковых указателей поворота и сами указатели следует заменить. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.Нынешнюю сервисную акцию нельзя называть отзывом в прямом смысле слова. Внедорожники Lada 4x4 не планируют специально приглашать в дилерский сервис. Но если автомобиль из списка приедет к дилеру на плановое ТО или ремонт, то на нем заодно заменят и боковые указатели поворота. В прилагаемом к предписанию списке значатся VIN-коды 9 074 автомобилей.Предыдущий масштабный отзыв автомобилей АвтоВАЗа был объявлен буквально несколько дней назад. В сервис спешно пригласили владельцев 933 хэтчбеков Lada Xray из-за дефекта сварного шва вала рулевого управления.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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