7 июня 2019, 11:30
АвтоВАЗ заменит указатели поворота на Lada 4x4
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Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить уплотнитель бокового указателя поворота и сам указатель у более, чем 9 000 внедорожников Lada 4x4.
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Нынешнюю сервисную акцию нельзя называть отзывом в прямом смысле слова. Внедорожники Lada 4x4 не планируют специально приглашать в дилерский сервис. Но если автомобиль из списка приедет к дилеру на плановое ТО или ремонт, то на нем заодно заменят и боковые указатели поворота. В прилагаемом к предписанию списке значатся VIN-коды 9 074 автомобилей.
Предыдущий масштабный отзыв автомобилей АвтоВАЗа был объявлен буквально несколько дней назад. В сервис спешно пригласили владельцев 933 хэтчбеков Lada Xray из-за дефекта сварного шва вала рулевого управления.
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