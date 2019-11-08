8 ноября 2019, 08:35
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
- 2070
- 0
В базе Роспатента появились изображения салона концептуального вседорожника Lada Vision 4x4, на базе которого через три года выпустят серийную Lada 4x4 второго поколения. Впервые концепт-кар представили публике в августе 2018 года на Московском автосалоне.
Ранее мы писали
На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника ...Читать далее
Салон изменился еще более радикально. Передняя панель в целом сохранила традиционную архитектуру, но появился большой экран медиасистемы, цифровая «приборка» и сидения с выраженной боковой поддержкой. Внимание притягивает двухцветное оформление интерьера и новые дефлекторы вентиляции, имеющие необычную вытянутую форму. Главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин ранее заявлял, что концепт Lada Vision 4x4 нельзя воспринимать буквально как преемника нынешнего внедорожника. Он лишь отражает поиск стиля новой Lada 4x4.
Серийный вседорожник на базе Lada 4x4 Vision должен появиться в 2021 - 2022 году. Автомобиль получит новую платформу Renault-Nissan и современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По цене новинка окажется примерно на уровне Renault Duster. При этом в руководстве «АвтоВАЗа» не исключают, что нынешняя Lada 4x4 продолжит существование. Этот недорогой автомобиль с отличными внедорожными качествами будет востребован не только в России, но и за рубежом, например, в странах Латинской Америки и Африки.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Капец. Больше слов нет. Шок (
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве