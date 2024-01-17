АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х
Фото: Роспатент
Новый логотип напоминает вписанную в овал букву «Х». Ожидается, что он появится на двух лицензионных моделях, сборку которых АвтоВАЗ наладит в Петербурге. По неподтвержденной официально информации, партнером проекта выступает китайская компания Chery Automobile. На заводе будут выпускать автомобили сегментов C и D. Первые машины сойдут с конвейера уже в 2024 году.
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В эти выходные в Карелии по льду Онежского озера запускают рейсы до Кижей на хивусах – специальных судах на воздушной подушке. Путешествие из Петрозаводска до легендарного комплекса деревянного зодчества по заснеженной глади занимает 1,5 часа.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
17.01.2024, 13:46
Появилось видео дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге
В Колпинском районе Санкт-Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой. Водитель и пассажир старенькой Lada о чем-то повздорили с пешеходом. Последним аргументом стал предмет, похожий на пистолет.Читать далее
-
17.01.2024, 11:50
Новый Geely Atlas для России: все комплектации и цены
Компания Geely готовится вывести на российский рынок кроссовер Geely Atlas нового поколения. Новинку предложат в трех уровнях оснащения с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 сил.Читать далее
-
17.01.2024, 06:28
Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч
На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли продукты питания и необходимые товары. Лодки были дешевы, но медлительны. С появлением авиации сроки доставки сократились, зато серьезно возросла их стоимость. Планер Regent Craft решает и эту проблему.Читать далее
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
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