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25 марта 2020, 00:01

АвтоВАЗ запатентовал новую панель приборов

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АвтоВАЗ запатентовал новую конфигурацию приборной панели для автомобилей Lada. Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
АвтоВАЗ запатентовал новую панель приборов

Фото: ФИПС

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Новая приборная панель на поверку оказалась не такой уж новой. В декабре 2019 года на Волжском автозаводе стартовало серийное производство рестайлинговых внедорожников Lada 4x4. Помимо более эргономичного интерьера автомобили получили свежую «приборку». Дизайн нового щитка приборов отличается лаконичностью. По бокам располагаются два классических округлых циферблата: слева – тахометр, справа – спидометр. Между ними разместили небольшой монитор бортового компьютера.

Под тахометром находится небольшая шкала температуры охлаждающей жидкости, а под спидометром – шкала уровня топлива в баке. Предельные значения на шкалах немного снизили. Спидометр размечен до 180 км/ч, а тахометр – до 6 000 оборотов в минуту. Ранее Lada 4x4, как и все современные модели АвтоВАЗа, от Granta до Xray, имели на щитках более солидные цифры: 200 км/ч и 7 000 оборотов.

Не исключено, что новую приборную панель может получить и «вновь обретенный» АвтоВАЗом внедорожник Chevrolet Niva. Премьера модели с шильдиками Lada и слегка обновленной внешностью ожидается во второй половине 2020 года.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
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Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
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АвтоВАЗ запатентовал новую панель приборов
{{material_128407}}Новая приборная панель на поверку оказалась не такой уж новой. В декабре 2019 года на Волжском автозаводе стартовало серийное производство рестайлинговых внедорожников Lada 4x4. Помимо более эргономичного интерьера автомобили получили свежую «приборку». Дизайн нового щитка приборов отличается лаконичностью. По бокам располагаются два классических округлых циферблата: слева – тахометр, справа – спидометр. Между ними разместили небольшой монитор бортового компьютера.Под тахометром находится небольшая шкала температуры охлаждающей жидкости, а под спидометром – шкала уровня топлива в баке. Предельные значения на шкалах немного снизили. Спидометр размечен до 180 км/ч, а тахометр – до 6 000 оборотов в минуту. Ранее Lada 4x4, как и все современные модели АвтоВАЗа, от Granta до Xray, имели на щитках более солидные цифры: 200 км/ч и 7 000 оборотов.Не исключено, что новую приборную панель может получить и «вновь обретенный» АвтоВАЗом внедорожник Chevrolet Niva. Премьера модели с шильдиками Lada и слегка обновленной внешностью ожидается во второй половине 2020 года.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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