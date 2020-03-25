25 марта 2020, 00:01
АвтоВАЗ запатентовал новую панель приборов
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АвтоВАЗ запатентовал новую конфигурацию приборной панели для автомобилей Lada. Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Фото: ФИПС
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Под тахометром находится небольшая шкала температуры охлаждающей жидкости, а под спидометром – шкала уровня топлива в баке. Предельные значения на шкалах немного снизили. Спидометр размечен до 180 км/ч, а тахометр – до 6 000 оборотов в минуту. Ранее Lada 4x4, как и все современные модели АвтоВАЗа, от Granta до Xray, имели на щитках более солидные цифры: 200 км/ч и 7 000 оборотов.
Не исключено, что новую приборную панель может получить и «вновь обретенный» АвтоВАЗом внедорожник Chevrolet Niva. Премьера модели с шильдиками Lada и слегка обновленной внешностью ожидается во второй половине 2020 года.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
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