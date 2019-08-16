16 августа 2019, 09:24
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых колесных дисков, зарегистрированные по заявке АвтоВАЗа. Можно предположить, что новые варианты колес в ближайшее время предложат покупателям Lada.
Новый дизайн колесных дисков Lada
Новый дизайн колесных дисков Lada
Lada Xray Club
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Возможно, они предназначены для новой версии хэтчбека Lada Xray под названием Club. Первые шпионские фото мы публиковали в минувшие выходные. Ожидается, что Xray Club выпустят ограниченным тиражом. Автомобили будут отличаться нюансами в отделке: контрастной черной крышей, иной конфигурацией кнопок на водительской двери и шильдиками «#CLUB» на кузове и в салоне.
Официальной информации о том, каким именно моделям АвтоВАЗа достанутся новые диски, пока нет. Оба варианта рассчитаны на четыре болта и, следовательно, подойдут почти всем автомобилям Lada. Исключение составляют лишь внедорожник Lada 4x4 и «заряженный» седан Lada Vesta Sport. У этих двух моделей для крепления дисков используется пять болтов.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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