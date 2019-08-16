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16 августа 2019, 09:24

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков

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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых колесных дисков, зарегистрированные по заявке АвтоВАЗа. Можно предположить, что новые варианты колес в ближайшее время предложат покупателям Lada.
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков

Новый дизайн колесных дисков Lada

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков

Новый дизайн колесных дисков Lada

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков

Lada Xray Club

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков

фото пользователя 110km

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности патент на колесные диски нового дизайна появился 9 августа. В качестве патентообладателя указан АвтоВАЗ, сообщает портал «Лада.Онлайн». Неясно, войдут новые колеса в штатное оснащение или их будут предлагать в качестве опции. 

Возможно, они предназначены для новой версии хэтчбека Lada Xray под названием Club. Первые шпионские фото мы публиковали в минувшие выходные. Ожидается, что Xray Club выпустят ограниченным тиражом. Автомобили будут отличаться нюансами в отделке: контрастной черной крышей, иной конфигурацией кнопок на водительской двери и шильдиками «#CLUB» на кузове и в салоне.

Официальной информации о том, каким именно моделям АвтоВАЗа достанутся новые диски, пока нет. Оба варианта рассчитаны на четыре болта и, следовательно, подойдут почти всем автомобилям Lada. Исключение составляют лишь внедорожник Lada 4x4 и «заряженный» седан Lada Vesta Sport. У этих двух моделей для крепления дисков используется пять болтов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков
{{material_127217}}В открытой базе Федерального института промышленной собственности патент на колесные диски нового дизайна появился 9 августа. В качестве патентообладателя указан АвтоВАЗ, сообщает портал «Лада.Онлайн». Неясно, войдут новые колеса в штатное оснащение или их будут предлагать в качестве опции. Возможно, они предназначены для новой версии хэтчбека Lada Xray под названием Club. Первые шпионские фото мы публиковали в минувшие выходные. Ожидается, что Xray Club выпустят ограниченным тиражом. Автомобили будут отличаться нюансами в отделке: контрастной черной крышей, иной конфигурацией кнопок на водительской двери и шильдиками «#CLUB» на кузове и в салоне.Официальной информации о том, каким именно моделям АвтоВАЗа достанутся новые диски, пока нет. Оба варианта рассчитаны на четыре болта и, следовательно, подойдут почти всем автомобилям Lada. Исключение составляют лишь внедорожник Lada 4x4 и «заряженный» седан Lada Vesta Sport. У этих двух моделей для крепления дисков используется пять болтов.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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