6 мая 2019, 14:28
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
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На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada. Новинка очень похожа на концепт-кар Lada 4x4 Vision, который позиционировался как предвестник следующего поколения модели.
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Но в серийном варианте неуловимо присутствует и образ классической «Нивы». Он проступает в общем силуэте новинки с закамуфлированными задними дверями, благодаря которым пятидверный вседорожник выглядит как трехдверный. Воспоминания о «Ниве» навевают и характерные воздуховоды в задней стойке.
Серийное воплощение Lada 4x4 Vision должно появиться в 2021 году. Автомобиль получит новую платформу и современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По цене новинка будет позиционироваться примерно на уровне Renault Duster. При этом в руководстве «АвтоВАЗа» не исключают, что нынешняя Lada 4x4 продолжит существование. Этот недорогой автомобиль с отличными внедорожными качествами будет востребован не только в России, но и за рубежом, например, в странах Латинской Америки и Африки.
Комментарии
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Комментарии пользователей
Фарид07.05.2019 15:03
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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Не правда!!!!
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