6 мая 2019, 14:28

АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4

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На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada. Новинка очень похожа на концепт-кар Lada 4x4 Vision, который позиционировался как предвестник следующего поколения модели.
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
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Концептуальный вседорожник Lada 4x4 Vision представили в августе 2018 года на Московском автосалоне. Автомобиль на патентных изображениях сохранил брутальный Х-стиль концепта, который прослеживается в выштамповках на боковинах кузова, в оформлении переднего бампера и радиаторной решетки, в конфигурации головной оптики и задних фонарей. 

Но в серийном варианте неуловимо присутствует и образ классической «Нивы». Он проступает в общем силуэте новинки с закамуфлированными задними дверями, благодаря которым пятидверный вседорожник выглядит как трехдверный. Воспоминания о «Ниве» навевают и характерные воздуховоды в задней стойке.

Серийное воплощение Lada 4x4 Vision должно появиться в 2021 году. Автомобиль получит новую платформу и современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По цене новинка будет позиционироваться примерно на уровне Renault Duster. При этом в руководстве «АвтоВАЗа» не исключают, что нынешняя Lada 4x4 продолжит существование. Этот недорогой автомобиль с отличными внедорожными качествами будет востребован не только в России, но и за рубежом, например, в странах Латинской Америки и Африки.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Фарид07.05.2019 15:03
1
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
{{material_124333}}Концептуальный вседорожник Lada 4x4 Vision представили в августе 2018 года на Московском автосалоне. Автомобиль на патентных изображениях сохранил брутальный Х-стиль концепта, который прослеживается в выштамповках на боковинах кузова, в оформлении переднего бампера и радиаторной решетки, в конфигурации головной оптики и задних фонарей. Но в серийном варианте неуловимо присутствует и образ классической «Нивы». Он проступает в общем силуэте новинки с закамуфлированными задними дверями, благодаря которым пятидверный вседорожник выглядит как трехдверный. Воспоминания о «Ниве» навевают и характерные воздуховоды в задней стойке.Серийное воплощение Lada 4x4 Vision должно появиться в 2021 году. Автомобиль получит новую платформу и современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По цене новинка будет позиционироваться примерно на уровне Renault Duster. При этом в руководстве «АвтоВАЗа» не исключают, что нынешняя Lada 4x4 продолжит существование. Этот недорогой автомобиль с отличными внедорожными качествами будет востребован не только в России, но и за рубежом, например, в странах Латинской Америки и Африки.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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