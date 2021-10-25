АвтоВАЗ запретил дилерам продавать автомобили без допов
Составы комплектов аксессуаров для автомобилей Lada будут примерно одинаковыми. Отличия будут зависеть от модели и комплектации. В стандартный набор входят: ковры в салон и багажник, дефлекторы дверей. Также «Весты» получат поддон в нишу запасного колеса, защиту картера, сетку радиатора, комплект амортизаторов капота и дефлектор лобового стекла. Такой пакет обойдется покупателю Lada Vesta в дополнительные 25 000 – 30 000 рублей. На официальном сайте в середине ноября должны обновить цены и комплектации уже с учетом установленных новых допов.
Похожий набор аксессуаров для Lada Granta (только вместо поддона в нишу запасного колеса на задний бампер установят накладку) добавит к цене еще 18 000 – 21 000 рублей, а для Lada Largus – от 15 000 до 22 000 рублей. Внедорожникам Lada Niva Legend положен минимальный комплект из трех позиций за 8 000 рублей, а Lada Niva Travel дополнительно получит защиту картера и сетку радиатора (в сумме на 18 000 рублей).
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