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9 октября 2019, 10:16

АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT

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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ приступила к выпуску седана и универсала Lada Vesta с японской бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. В паре с ним будет работать 113-сильный мотор Renault-Nissan. По случаю выхода новой модификации в палитре Lada Vesta появился новый глубокий синий оттенок «Дайвинг».
АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
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Семейство Lada Vesta обзавелось той же связкой «мотор + коробка передач», которую ранее получил вседорожный хэтчбек Xray Cross. Мотор Renault-Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. сочетается с бесступенчатой автоматической трансмиссией японской компании Jatco. Новая КПП будет доступна для всех представителей семейства Vesta, кроме «заряженной» Vesta Sport, она оснащается исключительно «механикой». Информацию о комплектациях и ценах обещают сообщить ближе к ноябрю, когда будет дан старт продаж.

Главная особенность новой коробки передач заключается в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнём, здесь работает двухступенчатый редуктор с гидротрансформатором. Новый агрегат компактнее и на 13% легче предшественников. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем.

Двигатель Nissan HR-16 перед установкой на автомобили Vesta прошел необходимую адаптацию. Инженеры заново откалибровали его и добавили оригинальную систему выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. В результате масса автомобиля и дорожный просвет остались на прежнем уровне. Перед запуском серийного производства автомобили Vesta прошли миллион километров испытаний в разных климатических условиях – от суровых сибирских морозов до изнуряющей жары Таманского полуострова.

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Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
{{material_127395}}Семейство Lada Vesta обзавелось той же связкой «мотор + коробка передач», которую ранее получил вседорожный хэтчбек Xray Cross. Мотор Renault-Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. сочетается с бесступенчатой автоматической трансмиссией японской компании Jatco. Новая КПП будет доступна для всех представителей семейства Vesta, кроме «заряженной» Vesta Sport, она оснащается исключительно «механикой». Информацию о комплектациях и ценах обещают сообщить ближе к ноябрю, когда будет дан старт продаж.Главная особенность новой коробки передач заключается в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнём, здесь работает двухступенчатый редуктор с гидротрансформатором. Новый агрегат компактнее и на 13% легче предшественников. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем.Двигатель Nissan HR-16 перед установкой на автомобили Vesta прошел необходимую адаптацию. Инженеры заново откалибровали его и добавили оригинальную систему выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. В результате масса автомобиля и дорожный просвет остались на прежнем уровне. Перед запуском серийного производства автомобили Vesta прошли миллион километров испытаний в разных климатических условиях – от суровых сибирских морозов до изнуряющей жары Таманского полуострова.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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