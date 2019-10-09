9 октября 2019, 10:16
АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ приступила к выпуску седана и универсала Lada Vesta с японской бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. В паре с ним будет работать 113-сильный мотор Renault-Nissan. По случаю выхода новой модификации в палитре Lada Vesta появился новый глубокий синий оттенок «Дайвинг».
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Главная особенность новой коробки передач заключается в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнём, здесь работает двухступенчатый редуктор с гидротрансформатором. Новый агрегат компактнее и на 13% легче предшественников. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем.
Двигатель Nissan HR-16 перед установкой на автомобили Vesta прошел необходимую адаптацию. Инженеры заново откалибровали его и добавили оригинальную систему выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. В результате масса автомобиля и дорожный просвет остались на прежнем уровне. Перед запуском серийного производства автомобили Vesta прошли миллион километров испытаний в разных климатических условиях – от суровых сибирских морозов до изнуряющей жары Таманского полуострова.
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