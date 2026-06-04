Сборка в Казахстане и Узбекистане: как АвтоВАЗ делает Lada ближе к покупателям в странах СНГ

4 июня 2026, 08:40
АвтоВАЗ запускает сборку Lada в Казахстане и Узбекистане: новые рынки и планы
АвтоВАЗ запускает сборку Lada в Казахстане и Узбекистане: новые рынки и планы
АвтоВАЗ готовит запуск производства Lada в Казахстане и Узбекистане, а также расширяет экспорт на 25 стран. Компания уже открыла дилерский центр в Дубае и начала поставки в Йемен и Оман. Почему это важно для российских автолюбителей и какие перемены ждут рынок - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о запуске сборки Lada в Казахстане и Узбекистане может стать одним из ключевых событий года. Это не просто расширение географии бренда - речь идет о реальных изменениях на рынке, которые способны повлиять на доступность и стоимость автомобилей, а также на развитие сервисной инфраструктуры в соседних странах. Как пишет Autonews, глава АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2026 подтвердил, что компания уже работает над организацией партнерских производств в этих государствах.
Соколов отметил, что АвтоВАЗ нацелен на выход сразу на 25 зарубежных рынков. В числе первых шагов - открытие собственного дилерского центра в Дубае, что стало историческим событием для бренда. Кроме того, уже начались поставки автомобилей Lada в Йемен и Оман, а переговоры с вьетнамскими партнерами позволяют рассчитывать на скорое появление марки и в Юго-Восточной Азии. По словам руководителя, Ближний Восток стал для компании новым направлением, где спрос на российские автомобили заметно вырос.
Планы по запуску производства в Узбекистане обсуждались еще в 2023 году, однако только сейчас проект получил реальные очертания. В Казахстане и Узбекистане планируется наладить сборку по партнерской схеме, что позволит ускорить выход новых моделей на рынок и снизить логистические издержки. Такой подход может сделать автомобили Lada более конкурентоспособными по цене и качеству, а также повысить их привлекательность для местных покупателей.
На ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил сразу несколько моделей, среди которых - легендарный ВАЗ-2101 1970 года выпуска, обновленный внедорожник Lada Niva Legend и кроссовер Lada Azimut в новом синем цвете. Кстати, старт продаж Lada Azimut намечен на четвертый квартал 2026 года, что уже вызвало интерес у дилеров и потенциальных клиентов. В мае, по словам Соколова, компания реализовала более 27,5 тысяч автомобилей Lada, а по итогам 2026 года ожидается, что общий объем продаж всех моделей может достичь 1,4 миллиона штук.
Стоит отметить, что расширение экспортных поставок и запуск новых производств - не единственные новости от АвтоВАЗа. Недавно компания представила обновленную Lada Niva Legend и спортивные версии на ПМЭФ, что вызвало широкий резонанс среди автолюбителей. Подробности о технических изменениях и особенностях новых моделей можно узнать в материале о премьере на форуме по ссылке.
Если исходить из представленной информации, стратегия АвтоВАЗа по выходу на новые рынки и запуску локальных производств может существенно укрепить позиции бренда не только в России, но и за ее пределами. Для российских водителей это означает не только рост узнаваемости отечественных автомобилей, но и возможность появления новых сервисных решений, а также расширение ассортимента моделей. Важно, что компания делает ставку на долгосрочное развитие и не ограничивается только внутренним рынком, что может стать примером для других российских производителей.
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